«Η σημερινή προσωρινή συμφωνία για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι «η Ελλάδα υπήρξε ισχυρός υποστηρικτής από την αρχή, καθώς θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και θα συμβάλει στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης".

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

"Today's provisional agreement on the EU Digital COVID-19 Certificate is an extremely positive development. Greece has been a strong advocate for it from the outset, as it will facilitate the freedom of movement within the EU and contribute to the efforts for economic recovery".

Δείτε το tweet: