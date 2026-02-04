Αγρότες: Αποφάσισαν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα – Κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα σε μεγάλες πόλεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι οι αγρότες με τα τρακτέρ, δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής αποφάσισαν στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια τη μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις.

Παρασκευή και 13, το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα από τους αγρότες

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο enikos.gr o πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας «την ερχόμενη Παρασκευή και 13 αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, γιατί κανένα από τα προβλήματά μας δεν λύθηκε από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια νέα μορφή διαμαρτυρίας, καθώς ο αγώνας μας συνεχίζεται. Πριν από έναν μήνα, στις 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η άκαρπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Έναν μήνα μετά καλούμε τον κόσμο, σωματεία και εργατικά κέντρα να στηρίξουν και πάλι τον αγώνα μας».

Τρακτέρ έξω από τη Βουλή

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος συμπλήρωσε πως περιμένουν «το μεγάλο ΟΚ από τη Θήβα, για τη συμμετοχή τρακτέρ στο συλλαλητήριο ενώ από αύριο θα εξεταστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων και των λεωφορείων, που θα συμμετάσχουν».

«Η προσπάθεια διεκδίκησης των αιτημάτων μας συνεχίζεται»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης που τόνισε χαρακτηριστικά: «η προσπάθεια διεκδίκησης των αιτημάτων μας συνεχίζεται», αφού η φωνή μας δεν βρήκε ευήκοα κυβερνητικά ώτα.

Οι τελικές αποφάσεις για τα διαδικαστικά θα ληφθούν σε κατά τόπους συνελεύσεις αγροτών.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά ζητήματα τους – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

