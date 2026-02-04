Ρωσία: Stand-up κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν 6 χρόνια φυλάκιση για ένα αστείο που έκανε για έναν βετεράνο πολέμου χωρίς πόδια

Σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση μίσους καταδικάστηκε ένας stand-up κωμικός στη Ρωσία, λόγω ενός αστείου που είπε για ένα βετεράνο πολέμου χωρίς πόδια. Το αστείο του Αρτέμι Οστάνιν προκάλεσε οργή μεταξύ των εθνικιστών και των στρατιωτικών μπλόγκερ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο δικαστήριο, ο Ρώσος κωμικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και 9 μηνών, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ρουβλίων (3.908 ευρώ). Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν αυστηρές ποινές σε άτομα τα οποία οι αρχές έκριναν ότι μίλησαν προσβλητικά ή διέδωσαν ψεύδη για τον ρωσικό στρατό σε μια περίοδο που αυτός πολεμά στην Ουκρανία.

Ο Οστάνιν καταδικάστηκε επίσης για προσβολή των συναισθημάτων των Χριστιανών για ένα άλλο αστείο που έκανε για τον Ιησού, το οποίο κρίθηκε άκομψο και εξόργισε τους Ορθόδοξους εθνικιστές.

📹 | A Moscow court has sentenced Russian stand-up comedian Artemy Ostanin to five years and nine months in prison for jokes which “aroused hatred towards participants in the special military operation” and “insulted the feelings of believers”. 🔗 | https://t.co/xy9d5VnL3a pic.twitter.com/dZLRuKEKOT — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 4, 2026

Η σύλληψη και η μεταχείρισή που του επιφυλάχθηκε ήταν επαρκής ως τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα είχε προκαλέσει, δήλωσε ο Οστάνιν κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Η Ρωσία λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ψήφισε σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας το 2022. Άτομα και οργανώσεις που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο καταγγέλλουν έκτοτε δημόσια, άτομα που θεωρούν ότι έχουν παραβιάσει αυτούς τους νόμους και τους έχουν καταδώσει στις αρχές.

Τα προβλήματα του Οστάνιν ξεκίνησαν αφότου εμφανίστηκε μπροστά σε ένα μικρό κοινό τον Μάρτιο του περασμένου έτους και αστειεύτηκε για το πώς ένας φτωχός βετεράνος πολέμου που είχε χάσει τα πόδια του μετά την ανατίναξη από νάρκη και τώρα αναγκαζόταν να μετακινείται με σκέιτμπορντ, είχε πατήσει το πόδι του ενώ διέσχιζε μια υπόγεια διάβαση στη Μόσχα.

Ο Οστάνιν είχε μιλήσει επίσης για ένα αναπηρικό αμαξίδιο ως «μεταφορέα κορμών».

Ο Οστάνιν δεν ήταν γνωστός ως όνομα εκείνη την περίοδο και ένα βίντεο με τη στιγμή που έλεγε το αστείο, έδειχνε μια ομάδα τεσσάρων συναδέλφων κωμικών να παραμένουν ανέκφραστοι καθώς ακούγονταν πολλά γέλια από το κοινό.

Ωστόσο, το βίντεο του αστείου αξιοποιήθηκε από τους πολεμικούς bloggers και τους εθνικιστές στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Telegram, με αποτέλεσμα να γίνει viral, με τους επικριτές να κατηγορούν τον Οστάνιν ότι ξεπέρασε τα όρια χλευάζοντας χυδαία βετεράνους που διακινδύνευαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

Η «Σορόκ Σορόκοφ», μια ισχυρή ορθόδοξη εθνικιστική ομάδα, δήλωσε ότι πολλοί Ρώσοι δεν είχαν καταλάβει ότι οι καιροί είχαν αλλάξει και ότι το κράτος θα έπρεπε να αυστηροποιήσει τον έλεγχό του σε τέτοιες παραστάσεις για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε γενική παρακμή των ηθικών αξιών.

«Τα τελευταία χρόνια, οι κωμικοί συχνά ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές και κάνουν αστεία για θέματα που αποτελούν ταμπού σε κάθε κανονική κοινωνία», δήλωσε ο Γκεόργκι Σολντάτοφ, διευθυντής του κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ομάδας.

Φοβισμένος από τις αντιδράσεις για την παράστασή του, ο Οστάνιν προσπάθησε να δραπετεύσει από τη Ρωσία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία στη γειτονική Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, και μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Ερωτηθείς από τον δικαστή την Τετάρτη αν κατάλαβε την ποινή του, ο Οστάνιν είπε: «Στο διάολο η δικαστική σας πρακτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω».