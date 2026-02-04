Νέα εποχή στα καταστήματα Allwyn με Instant Win και κέρδη στη στιγμή – Χιλιάδες τυχεροί διεκδικούν κέρδη έως 500 ευρώ εντελώς δωρεάν

Η νέα εποχή της Allwyn είναι εδώ και φέρνει ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη.

Μια από τις πρώτες εμπειρίες της νέας εποχής είναι το Instant Win, το οποίο δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε χιλιάδες τυχερούς να διεκδικήσουν κέρδη έως 500 ευρώ, με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη… στιγμή αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn, στο Allwyn.gr και στο Allwyn App.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

