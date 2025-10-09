Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 9/10/2025.
Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 9/10/2025
3 ώρες πριν
Χαμάς: Αποδέχθηκε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα – Τραμπ: «Tο Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του» – Νετανιάχου: «Μια μεγάλη μέρα»
8 ώρες πριν
Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα: Η τουρκική εισβολή το 1974 αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου
7 ώρες πριν
Γαλλία: Γιατί είναι δύσκολη μια συμφωνία επί του προϋπολογισμού – Τι υπάρχει πίσω από το πρόβλημα με το χρέος
8 ώρες πριν
Τατόι: Στα δύο κόπηκε το αεροσκάφος που προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης – Τα σενάρια που εξετάζονται και η κατάσταση της υγείας των πιλότων
18 λεπτά πριν
Αρτηριακή πίεση: Η προσθήκη 3 συστατικών στον καφέ μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή της, σύμφωνα με γιατρό του Χάρβαρντ
47 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, να περιμένετε αλλαγές στις σχέσεις σας
7 ώρες πριν
Ερασιτέχνης ανιχνευτής μετάλλων έψαχνε στο ίδιο χωράφι επί 6 χρόνια και τελικά ανακάλυψε ρωμαϊκό θησαυρό 1.900 ετών – «Eίναι μοναδικό»
2 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το δαχτυλίδι αρραβώνων σε 10 δευτερόλεπτα
18 λεπτά πριν
30 λεπτά πριν