Τηλεθέαση (9/2): Η μάχη το βράδυ της Δευτέρας – Ποιος ξεχώρισε

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (9/2) είχε ανακατατάξεις.

Στο δυναμικό κοινό στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Ράδιο Αρβύλα και το Να μ’ αγαπάς, ενώ στο γενικό κοινό ήταν πρώτο το Να μ’αγαπάς και δεύτερο το Ράδιο Αρβύλα.

Δείτε τους πίνακες:

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) 1 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 17 2 ALPHA Να μ’ αγαπάς 14,7 3 STAR MasterChef 14,6 4 MEGA Μια νύχτα μόνο 11,4 5 ALPHA Άγιος Έρωτας 10,3 6 ANT1 Grand Hotel 9,8 7 MEGA Η γη της ελιάς 9,1 8 ΣΚΑΪ Survivor 8,5 9 OPEN Real View 3,2 10 OPEN Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 0,4

Σύνολο