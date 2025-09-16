Τηλεθέαση (15/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη – Πώς πήγαν οι εκπομπές που έκαναν πρεμιέρα

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (15/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
- Σήμερα 15,5%
- Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,2%
- Happy Day – Πρεμιέρα 12,1%
- Ώρα Ελλάδος 10,1%
Ζώνη 10-1
- Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 15,4%
- Το Πρωινό – Πρεμιέρα 15%
- Αταίριαστοι 13,9%
- Buongiorno – Πρεμιέρα 11,9%
- 10 παντού 9,3%
- Breakfast@Star – Πρεμιέρα 6,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 13,9%
- Live You 11,8%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 8,1%
- Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 7,8%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 17,5%
- Live News 16,1%
- Καθαρές κουβέντες 6,5%
- Power Talk 3,7%
- Το ‘χουμε 3,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Happy Day – Πρεμιέρα 15,2%
- Κοινωνία Ώρα Mega 14,3%
- Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,1%
- Σήμερα 6,2%
- Ώρα Ελλάδος 4,5%
Ζώνη 10-1
- Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 18,7%
- Το Πρωινό – Πρεμιέρα 14,4%
- Buongiorno – Πρεμιέρα 14%
- Breakfast@Star – Πρεμιέρα 9,3%
- 10 παντού 6,1%
- Αταίριαστοι 4,6%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 11,4%
- Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 9,3%
- Live You 5%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 3,8%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 13,5%
- Τροχός της Τύχης 11,6%
- Καθαρές κουβέντες 3,9%
- Το ‘χουμε 2,5%
- Power Talk 2,5%