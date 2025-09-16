Τηλεθέαση (15/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη – Πώς πήγαν οι εκπομπές που έκαναν πρεμιέρα

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (15/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
  • Σήμερα 15,5%
  • Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,2%
  • Happy Day – Πρεμιέρα 12,1%
  • Ώρα Ελλάδος 10,1%

Ζώνη 10-1

  • Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 15,4%
  • Το Πρωινό – Πρεμιέρα 15%
  • Αταίριαστοι 13,9%
  • Buongiorno – Πρεμιέρα 11,9%
  • 10 παντού 9,3%
  • Breakfast@Star – Πρεμιέρα 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 13,9%
  • Live You 11,8%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 8,1%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 7,8%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 17,5%
  • Live News 16,1%
  • Καθαρές κουβέντες 6,5%
  • Power Talk 3,7%
  • Το ‘χουμε 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Happy Day – Πρεμιέρα 15,2%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 14,3%
  • Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,1%
  • Σήμερα 6,2%
  • Ώρα Ελλάδος 4,5%

Ζώνη 10-1

  • Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 18,7%
  • Το Πρωινό – Πρεμιέρα 14,4%
  • Buongiorno – Πρεμιέρα 14%
  • Breakfast@Star – Πρεμιέρα 9,3%
  • 10 παντού 6,1%
  • Αταίριαστοι 4,6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 11,4%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 9,3%
  • Live You 5%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 3,8%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 13,5%
  • Τροχός της Τύχης 11,6%
  • Καθαρές κουβέντες 3,9%
  • Το ‘χουμε 2,5%
  • Power Talk 2,5%

