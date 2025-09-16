Τηλεθέαση (15/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη – Πώς πήγαν οι εκπομπές που έκαναν πρεμιέρα

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (15/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%

Σήμερα 15,5%

Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,2%

Happy Day – Πρεμιέρα 12,1%

Ώρα Ελλάδος 10,1%

Ζώνη 10-1

Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 15,4%

Το Πρωινό – Πρεμιέρα 15%

Αταίριαστοι 13,9%

Buongiorno – Πρεμιέρα 11,9%

10 παντού 9,3%

Breakfast@Star – Πρεμιέρα 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη

Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 13,9%

Live You 11,8%

Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 8,1%

Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 7,8%

Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 17,5%

Live News 16,1%

Καθαρές κουβέντες 6,5%

Power Talk 3,7%

Το ‘χουμε 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Happy Day – Πρεμιέρα 15,2%

Κοινωνία Ώρα Mega 14,3%

Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα 12,1%

Σήμερα 6,2%

Ώρα Ελλάδος 4,5%

Ζώνη 10-1

Super Κατερίνα – Πρεμιέρα 18,7%

Το Πρωινό – Πρεμιέρα 14,4%

Buongiorno – Πρεμιέρα 14%

Breakfast@Star – Πρεμιέρα 9,3%

10 παντού 6,1%

Αταίριαστοι 4,6%

Μεσημεριανή ζώνη

Αποκαλύψεις – Πρεμιέρα 11,4%

Αλήθειες με τη Ζήνα – Πρεμιέρα 9,3%

Live You 5%

Όπου υπάρχει Ελλάδα – Πρεμιέρα 3,8%

Απογευματινή ζώνη