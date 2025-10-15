Τηλεθέαση (14/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά έκανε 20%

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τρίτη (14/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 20,3
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 19,9
- MEGA -Η γη της Ελιάς 16,6
- ANT1- Grand Hotel 15,7
- ALPHA – Porto Leone 15,7
- ANT1- Σέρρες 11,2
- MEGA – Hotel Elvira 10,2
- STAR – Φάρμα 8,3
- SKAI – The Wall 8,2
- OPEN – Ξένη ταινία – Winter’s Tale 3,5
- OPEN – La promesa 3,3
LATE NIGHT
- ANT1- The 2Night Show 13
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 12
- MEGA -Οι Απαράδεκτοι (Ε) 9,4
- SKAI – The Voice of Greece – Best of 8,6
- STAR – Ξένη ταινία – The Informer 8,5
- OPEN – Status Quo 5
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,1
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 14,7
- MEGA – Hotel Elvira 13,3
- ALPHA – Porto Leone 13,2
- ANT1-Σέρρες 12,6
- ANT1-Grand Hotel 11,4
- MEGA – Η γη της Ελιάς 9
- STAR – Φάρμα 8,5
- SKAI – The Wall 8,4
- OPEN – Ξένη ταινία – Winter’s Tale 2,7
- OPEN – La promesa 1,4
LATE NIGHT
- ANT1- The 2Night Show 12,2
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 8,3
- STAR – Ξένη ταινία – The Informer 8,1
- SKAI – The Voice of Greece – Best of 7,7
- MEGA – Οι Απαράδεκτοι (Ε) 6,8
- OPEN – Status Quo 2,4