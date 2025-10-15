Τηλεθέαση (14/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά έκανε 20%

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τρίτη (14/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 20,3
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς  19,9
  • MEGA -Η γη της Ελιάς  16,6
  • ANT1- Grand Hotel  15,7
  • ALPHA – Porto Leone 15,7
  • ANT1-  Σέρρες 11,2
  • MEGA – Hotel Elvira  10,2
  • STAR – Φάρμα  8,3
  • SKAI – The Wall  8,2
  • OPEN –  Ξένη ταινία – Winter’s Tale 3,5
  • OPEN –  La promesa  3,3
    LATE NIGHT
  • ANT1- The 2Night Show 13
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 12
  • MEGA -Οι Απαράδεκτοι (Ε) 9,4
  • SKAI – The Voice of Greece – Best of  8,6
  • STAR – Ξένη ταινία – The Informer  8,5
  • OPEN –  Status Quo  5

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,1
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 14,7
  • MEGA – Hotel Elvira 13,3
  • ALPHA – Porto Leone 13,2
  • ANT1-Σέρρες 12,6
  • ANT1-Grand Hotel 11,4
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 9
  • STAR – Φάρμα 8,5
  • SKAI – The Wall 8,4
  • OPEN – Ξένη ταινία – Winter’s Tale 2,7
  • OPEN –  La promesa 1,4
    LATE NIGHT
  • ANT1- The 2Night Show 12,2
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 8,3
  • STAR – Ξένη ταινία – The Informer 8,1
  • SKAI – The Voice of Greece – Best of 7,7
  • MEGA – Οι Απαράδεκτοι (Ε) 6,8
  • OPEN –  Status Quo 2,4

