Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – O Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται

Ανατρεπτικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» την Δευτέρα 04 Μαΐου και την Τρίτη 05 Μαΐου, στις 23:30, στον Alpha. Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα, η Αλεξάνδρα αποφυλακίζεται. O Ηλίας γνωρίζει τον εγγονό του, ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται…

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 04 Μαΐου – Επεισόδιο 51

Ο Ορέστης μεταφέρεται στο νοσοκομείο µε εγκαύματα, ενώ ο Καπετανάκος βάζει λυτούς και δεμένους προκειμένου να αποφύγει η Αλεξάνδρα την προφυλάκιση. Η Γαλήνη επιβεβαιώνει τις υποψίες της ότι άνθρωπος του Καπετανάκου ευθύνεται για την φωτιά στην εταιρεία, όταν ο Γιάμαρης της παρουσιάζει ένα στοιχείο που ανακάλυψε στον τόπο του εγκλήματος. Ο Καπετανάκος μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αλεξάνδρα έχει κρύψει το παιδί του Στράτου στο διαμέρισα κάτω από το σπίτι τους και η Ξένη ζητάει απελπισμένη την βοήθεια του Μανώλη.

Η Βούλα έχει µια απρόσμενη συνάντηση στο νοσοκομείο και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Βλασσόπουλο µία προσωπική χάρη σε σχέση µε τον Γιάμαρη. Η Ρίτα δυσκολεύεται να συνυπάρξει µε την Άντζελα στο µαγαζί, ενώ η Κοραλία έρχεται αντιμέτωπη µε το µένος της Βίκυς.

Τρίτη 05 Μαΐου – Επεισόδιο 52

Ο Καπετανάκος καταφέρνει και αποφυλακίζει την Αλεξάνδρα, που τον πηγαίνει να γνωρίσει τον εγγονό του. Ο Γιάµαρης, ηττημένος, ενημερώνει την Γαλήνη, που καταρρακώνεται από τα νέα. Ο Ορέστης συναντιέται µε την Βούλα και η κουβέντα τους καταλήγει αδιέξοδη, ενώ ο Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται.

Ο Βούλγαρης επισκέπτεται την καμένη εταιρεία και δεν αντέχει τον οίκτο που εισπράττει από παντού. Καταστρώνει σχέδιο ανάκαμψης του κύρους και της ισχύος του, την ίδια ώρα που ο Γιάµαρης µε την Άντζελα σχεδιάζουν να αποκαλύψουν την απάτη µε τα παράνοµα όπλα των Καπετανάκων, µέσω του Ταλιούρη.

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.