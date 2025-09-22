Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/9/2025

Αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/9/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

17:00 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Ζαφειράκης Νάουσας Greek Handball Premier Xάντμπολ

19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Πίζα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλγουολ – Γουότφορντ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal