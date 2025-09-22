Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις  αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/9/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

17:00 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Ζαφειράκης Νάουσας Greek Handball Premier Xάντμπολ

19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Πίζα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλγουολ – Γουότφορντ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina μαζί Μαστορέματα και Maison & Decoration

Πρωτοποριακή εξέταση στα μάτια με AI μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν ηλικιωμένο που πίνει νερό σε 12 δευτερόλεπτα

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα
περισσότερα
07:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina – Μαζί Μαστορέματα και Maison & Decoration

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina – Μαζί Μαστορέματα και Mais...
21:48 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή – ΒΙΝΤΕΟ

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ...
20:47 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ...
19:46 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Η Γη της ελιάς: Πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου με ραγδαίες εξελίξεις

Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος