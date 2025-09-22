Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/9/2025

Αγώνες ποδοσφαίρου, τένις και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/9/2025):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού
17:00 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Ζαφειράκης Νάουσας Greek Handball Premier Xάντμπολ
19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Πίζα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλγουολ – Γουότφορντ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal