MasterChef: Με… μάσκα ομορφιάς προετοιμάζονται για την πρεμιέρα της Κυριακής οι κριτές – Δείτε τη χιουμοριστική ανάρτηση

Φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches δείχνουν ότι προετοιμάζονται για την πρεμιέρα του δέκατου και επετειακού κύκλου του MasterChef, οι τρεις κριτές του ριάλιτι μαγειρικής του Star, σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram.

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σωτήρης Κοντιζάς, γράφοντας στη λεζάντα «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα», δείχνοντας έτσι πως μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή του δημοφιλούς διαγωνισμού, που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Δείτε τη χιουμοριστική ανάρτηση: