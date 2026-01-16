MasterChef: Με… μάσκα ομορφιάς προετοιμάζονται για την πρεμιέρα της Κυριακής οι κριτές – Δείτε τη χιουμοριστική ανάρτηση

  • Φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches, οι τρεις κριτές του MasterChef προετοιμάζονται για την πρεμιέρα του δέκατου και επετειακού κύκλου του ριάλιτι μαγειρικής του Star, όπως αποκαλύφθηκε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram.
  • Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σωτήρης Κοντιζάς, γράφοντας στη λεζάντα «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».
  • Η ανάρτηση δείχνει πως οι κριτές μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή του δημοφιλούς διαγωνισμού, ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.
Φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches δείχνουν ότι προετοιμάζονται για την πρεμιέρα του δέκατου και επετειακού κύκλου του MasterChef, οι τρεις κριτές του ριάλιτι μαγειρικής του Star, σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram.

MasterChef: Στον… αέρα το τρέιλερ του 10ου κύκλου – ΒΙΝΤΕΟ

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σωτήρης Κοντιζάς, γράφοντας στη λεζάντα «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα», δείχνοντας έτσι πως μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή του δημοφιλούς διαγωνισμού, που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Δείτε τη χιουμοριστική ανάρτηση:

