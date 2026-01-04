Η Γη της Ελιάς – Spoiler: Η Ασπασία περνά το κατώφλι της φυλακής για τον φόνο του Δημοσθένη, αλλά πλουτίζει από τη «διασημότητά» της

Η Ασπασία περνά το κατώφλι της φυλακής για τον φόνο του Δημοσθένη, όμως η εξέλιξη αυτή δεν έχει το τέλος που θα περίμενε κανείς, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η Γη της Ελιάς».

Μέχρι να οριστεί η δίκη, η Ασπασία παραμένει προφυλακισμένη, με την κοινή γνώμη να διχάζεται έντονα. Άλλοι καταδικάζουν την πράξη της, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη θεωρούν δικαιολογημένη. Όταν φτάνει η κρίσιμη ημέρα της δίκης, στο πλευρό της βρίσκεται ο Λυκούργος, ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της, πεισμένος πως οι λόγοι που την οδήγησαν στο έγκλημα ήταν εξαιρετικά σοβαροί.

Ο Δημοσθένης, άλλωστε, κουβαλούσε βαρύ εγκληματικό παρελθόν, στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της υπεράσπισης. Ο Λυκούργος καταφέρνει να εξασφαλίσει σημαντικούς μάρτυρες υπέρ της Ασπασίας, ανάμεσά τους και τον Στάθη, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είναι πρώτος ξάδελφος του θύματος, επιλέγει να σταθεί στο πλευρό της κατηγορουμένης.

Σύμφωνα με το TV24, στο εδώλιο των μαρτύρων ανεβαίνει και η Αμαλία, η οποία αρχικά προσέρχεται για να καταθέσει υπέρ της Ασπασίας. Ωστόσο, η πολιτική αγωγή την πιέζει αφόρητα και, χωρίς να το επιδιώκει, καταλήγει να δίνει καταθέσεις που επιβαρύνουν τη θέση της, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «επαγγελματία σύζυγο».

Την ίδια στιγμή, ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης ξεσπά υπέρ της Ασπασίας, με πολλές γυναίκες να δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους. Η ίδια μετατρέπεται στο πρόσωπο των ημερών και γίνεται αντικείμενο συζήτησης παντού. Χαρακτηριστικό της ξαφνικής «διασημότητάς» της είναι ότι τα προϊόντα της γίνονται ανάρπαστα στα σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας εκρηκτικές πωλήσεις.

Η δίκη αναμένεται να κρατήσει αρκετές ημέρες – τηλεοπτικά πάνω από δύο εβδομάδες – και να φέρει στο φως σκληρές αποκαλύψεις. Τόσο για τον Δημοσθένη όσο και για την Ασπασία, πολλά μυστικά και άπλυτα του παρελθόντος θα βγουν στη φόρα, ανατρέποντας τις ισορροπίες.