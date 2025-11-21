GNTM: Ποιοι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι της βραδιάς; – Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM ο Μιχάλης Μίγκλης ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Η Ξένια Τσίρκοβα είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η νέα μέρα στο Σπίτι του GNTM 2025 ξεκινά με ένταση!

Ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος βρίσκεται, για ακόμη μια φορά, στο επίκεντρο των συζητήσεων, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω του, μετά την τελευταία φωτογράφιση. Οι κριτές δεν έχουν δει ακόμα αυτό που θέλουν από εκείνον, κάτι, όμως, που δεν φαίνεται να τον ανησυχεί ιδιαίτερα.

Η αυτοπεποίθησή του μάλλον εκνευρίζει την ομάδα των «Elite» και δημιουργούνται νέες εντάσεις.

Όλα, όμως, αλλάζουν όταν τα μοντέλα αντικρίζουν ένα γνώριμο πρόσωπο στην επόμενη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Η Χαρά Παππά από το GNTM 2 και ο σύντροφός της, Στέφανος Τσαγκαράκης, ποζάρουν ως νιόπαντρο ζευγάρι στον φακό του Παντελή Χαδούλη, μέσα στην πισίνα του σπιτιού, με φανταστικό styling, που απογειώνει τη δοκιμασία!

Ντυμένοι με ονειρικά νυφικά και γαμπριάτικα κοστούμια, τα μοντέλα καλούνται να αποτυπώσουν την έννοια της αιώνιας αγάπης σε μία μόνο λήψη – με μια ανάσα, μέσα στο νερό.

Η συνεργασία, η χημεία και η εκφραστικότητα, είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, όμως, η άνωση της πισίνας, το νερό που βαραίνει τα ρούχα και η πίεση του χρόνου κάνουν το σετ πιο απαιτητικό από ποτέ.

H Ξένια Τσίρκοβα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, βρίσκεται σε προνομιακή θέση και μαθαίνει ένα πολυπόθητο μυστικό πριν από όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους, γεγονός που της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη δοκιμασία.

Με φόρα από το First Dates, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δημιουργεί τα ζευγάρια της φωτογράφισης και το πιο ρομαντικό concept ξεκινάει!

Ποιοι θα καταφέρουν να μπουν στο ρόλο και να αποδώσουν πιστά τη φωτογραφία ενός ερωτευμένου ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι του; Η δοκιμασία εκτός από δύσκολη είναι και εξαιρετικά κρίσιμη, αφού το ζευγάρι που δεν θα τα καταφέρει θα αποχωρήσει οριστικά από το GNTM 2025!

Η Άννα Μιχαηλίδου και η Ειρήνη Βασιλειάδου δεν φαίνονται ευχαριστημένες με το ταίρι τους και αυτό θα επηρεάσει την απόδοσή τους, ενώ ο Μιχάλης Κούτρης προσπαθεί να «ξεκλειδώσει» το δικό του ταίρι, για να δημιουργήσει την απαιτούμενη χημεία.

Ο Σάββας Ταβουλτσίδης μπαίνει στο νερό με φοβερή αυτοπεποίθηση, ενώ για άλλη μια φορά ο Νάρκισσος θεωρεί ότι «κλέβει την παράσταση».

Την επόμενη μέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μαζί με τον beauty expert της L’Oréal Paris, Παντελή Τουτουντζή, φτάνουν με χαμόγελα και μηνύματα αυτοπεποίθησης στο Σπίτι του GNTM 2025, παρουσιάζοντας τη νέα Δοκιμασία Επιβράβευσης, όπου τα μοντέλα καλούνται να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να εκφράσουν, μέσα από το βλέμμα και την κίνησή τους, την αγάπη για τον πραγματικό τους εαυτό.

Τη φωτογράφιση καθοδηγεί ο Dr. Crish, γνωστός TikToker και γιατρός, ενώ πίσω από τον φακό βρίσκεται η Κάτια Δέδε, που γνωρίζει πολύ καλά πώς να αναδείξει το συναίσθημα των διαγωνιζομένων.

Η εβδομάδα κορυφώνεται στο πλατό, όπου οι κριτές, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, πρέπει να επιλέξουν ποιοι έλαμψαν ως ζευγάρια στο γαμήλιο πάρτι τους και θα παραμείνουν στο GNTΜ 2025 και ποιοι «πνίγηκαν» στα νερά της πισίνας, από την πίεση χρόνου και την έλλειψη χημείας και συνεργασίας.

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 21/11:

