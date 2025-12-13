GNTM: Δεν τα κατάφερε στην δοκιμασία με το χαλί και αποχώρησε – «Ένας από εσάς μας δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί λίγο παραπάνω»

  • Το επεισόδιο της Παρασκευής στο GNTM επεφύλασσε μια ακόμη βραδιά έντασης, με τους παίκτες να ποζάρουν κρατώντας εντυπωσιακά χαλιά σε μια δύσκολη φωτογράφιση με την υπογραφή της Δέσποινας Μοιραράκη.
  • Η Ειρήνη κατέκτησε για ακόμη μία φορά την καλύτερη λήψη, ενώ η Μικαέλα και ο Εντουάρντο βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι «Ένας από εσάς μας δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί λίγο παραπάνω και είναι… ο Εντουάρντο», με τη Μικαέλα να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.
Μια ακόμη βραδιά έντασης και δοκιμασίας επεφύλασσε το επεισόδιο της Παρασκευής στο GNTM, με τους παίκτες να αντιμετωπίζουν ένα concept που μόνο εύκολο δεν ήταν. Η δοκιμασία απαιτούσε από τα μοντέλα να ποζάρουν κρατώντας εντυπωσιακά χαλιά, σε μια φωτογράφιση που έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της Δέσποινας Μοιραράκη.

Οι κριτές είδαν ξεκάθαρα ποιοι μπορούν να αντέξουν την πίεση και ποιοι δυσκολεύονται όσο η τελική ευθεία του διαγωνισμού πλησιάζει. Κάποιοι παίκτες απέσπασαν θετικά σχόλια, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως κάθε φορά, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στο τέλος του επεισοδίου, με την ατμόσφαιρα στο πλατό να είναι γεμάτη αγωνία. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην τελική οκτάδα, καθώς πλέον κάθε κίνηση μετράει.

Η Ειρήνη κατέκτησε για ακόμη μία φορά την καλύτερη λήψη, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σταθερή στην κορυφή. Αντίθετα, η Μικαέλα και ο Εντουάρντο βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Η Ηλιάνα απευθύνθηκε και στους δύο, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι τα έχω πει όλα για εσάς. Έχετε και οι δυο φοβερές δυνατότητες, είστε υπέροχοι και σαν παιδιά και σαν μοντέλα, είστε και οι δυο πολύ όμορφοι. Ενώ θέλω να πιστεύω ότι έχετε να δώσετε και άλλο, είναι σαν να βάζετε εσείς όριο στον εαυτό σας και σαν έχετε φτάσει στο πικ και να μην υπάρχει κάτι άλλο για να προχωρήσουμε».

Λίγο αργότερα, η ίδια προχώρησε στην τελική απόφαση, ξεκαθαρίζοντας: «Αυτή τη στιγμή είστε και οι δυο στο ίδιο επίπεδο. Ένας από εσάς μας δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί λίγο παραπάνω και είναι… ο Εντουάρντο».

Η Μικαέλα αποχώρησε από τον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω της την τελική οκτάδα που πλέον είναι γεγονός. Η συνέχεια προμηνύεται έντονη, καθώς το GNTM περνά στην πιο κρίσιμη φάση του.

