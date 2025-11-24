Ανακωχή διάρκειας ενός μήνα θα κάνουν στη μάχη της prime time – Η συμφωνία των τεσσάρων

Σε άτυπη συμφωνία για μακράς διάρκειας διάλειμμα την περίοδο των εορτών προχωρούν τα κανάλια, σύμφωνα με την Reallife.

Επιστρέφοντας στο μοντέλο της κοινής γραμμής δράσης, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και ένα βήμα πριν οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις για την αυλαία του πρώτου μισού της σεζόν και την έναρξη του δεύτερου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι να υπάρξει παύση στην prime time διάρκειας σχεδόν ενός μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η αυλαία πριν από τα Χριστούγεννα θα πέσει για όλες τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα των τεσσάρων καναλιών το αργότερο έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ η μάχη της prime time επανεκκινεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Διάλειμμα διάρκειας ενός μήνα αναμένεται να κάνουν όλες οι σειρές καθημερινής μετάδοσης, δηλαδή το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, ο «Άγιος έρωτας» και το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha, το «Μια νύχτα μόνο» και η «Γη της ελιάς» στο Mega. Εκτός τηλεοπτικού αέρα θα μείνουν και οι εβδομαδιαίες και δισεβδομαδιαίες σειρές όπως το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το «Γιατί, ρε πατέρα;» και το «Σόι σου».

Το… ημίχρονο θα ισχύσει, επίσης, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια της prime time, όπως το «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου.

Την περίοδο «ανακωχής» των τεσσάρων μεγαλύτερων καναλιών θα εκμεταλλευτούν ο ΣΚΑΪ και η ΕΡΤ. Το κανάλι του Φαλήρου σχεδιάζει να βγάλει στον αέρα το «Survivor» στις αρχές Ιανουαρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Το διάλειμμα των ιδιωτικών καναλιών αναμένεται να αξιοποιήσει και η ΕΡΤ1 για το λανσάρισμα της «Μεγάλης χίμαιρας». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύνοντες στο Ραδιομέγαρο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να βγάλουν στον αέρα τη μίνι σειρά συνολικού κόστους 6 εκατ. ευρώ μέσα στις γιορτές ταυτόχρoνα στο ΕΡΤflix αλλά και στον αέρα της ΕΡΤ1. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι η «Μεγάλη χίμαιρα» να μεταδοθεί στην prime time της ΕΡΤ, έξι διαδοχικές ημέρες σαν special event ειδικά για την περίοδο των Χριστουγέννων.