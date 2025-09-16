Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 16/9/2025
54 λεπτά πριν
ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα, υποκινητής ο Νετανιάχου – Τι βρήκε Επιτροπή Έρευνας
26 λεπτά πριν
Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Γαύδου – Η στιγμή που λουόμενοι σπρώχνουν βάρκα που φτάνει σε παραλία
3 ώρες πριν
Η διπλωματία της τιάρας: Στρώθηκε το κόκκινο χαλί στο Ουίνδσορ για τον Τραμπ – Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος θέλει να τον εντυπωσιάσει
3 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε ναός σε αρχαία ελληνική πόλη – Η οχυρωμένη πόλη στις άκρες του γκρεμού και η σύνδεση με τον Μέγα Αλέξανδρο
2 ώρες πριν
Η σύζυγός του θέλει καινούργιο αυτοκίνητο και της είπε πως πρέπει πρώτα να δουλέψει – «Έγινε έξαλλη και με είπε τσιγκούνη»
11 δευτερόλεπτα πριν
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους έως και 2.500 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
5 λεπτά πριν
Άρματα του Γεδεών ΙΙ: Δύο ισραηλινές μεραρχίες ξεκίνησαν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας – Τι λένε οι IDF
9 λεπτά πριν