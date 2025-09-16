Κρήτη: Ισοπέδωσαν μετεωρολογικό σταθμό με μπουλντόζα – Τι καταγγέλλει ο Λαγουβάρδος

Την απομάκρυνση του χιονομετρικού σταθμού που λειτουργούσε στα Λευκά Όρη στην Κρήτη για την καταγραφή και τη μελέτη μετεωρολογικών δεδομένων, καταγγέλλει ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Οπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, άγνωστο ποιοι και για ποιον λόγο, ισοπέδωσαν το σημείο που ήταν τοποθετημένος ο σταθμός και έριξαν στο έδαφος τον εξοπλισμό, χωρίς, μάλιστα, καμία προειδοποίηση.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

Λάβαμε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αυτήν την απογοητευτική φωτογραφία. Όπως γνωρίζετε λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια σταθμό μέτρησης του ύψους χιονιού και άλλων μετεωρολογικών συνθηκών στα Λευκά Ορη κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη. Προγραμματίζαμε μάλιστα σε 15 ημέρες επιτόπια επίσκεψη για επισκευή και συντήρηση του χιονομετρικού σταθμού, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Όπως διαπιστώνετε, συνεργείο έχει ισοπεδώσει το χώρο και έχει γκρεμίσει το σταθμό στο έδαφος, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε στο χώρο να εγκατασταθεί κάτι άλλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα.