Κρήτη: Την παρακολουθούσε ο πρώην της – Πάτησε το panic button

Δεν μπορούσε να πάρει… ανάσα μία 45χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο στην Κρήτη εξαιτίας της ασφυκτικής πίεσης που της προκαλούσε ο πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 45χρονη – η οποία είχε παραλάβει το panic button – από τις αρχές, χθες είδε πάλι τον 43χρονο πρώην της να την παρακολουθεί επίμονα και να την απειλεί.

Η ίδια, φοβήθηκε για την ζωή της, και ενεργοποίησε το panic button. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.