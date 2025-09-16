Δύο ανήλικοι έκαναν γυαλιά-καρφιά μια σχολική βιβλιοθήκη – Τους κατέδωσαν στην αστυνομία οι μητέρες τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Δύο ανήλικοι έκαναν γυαλιά-καρφιά μια σχολική βιβλιοθήκη – Τους κατέδωσαν στην αστυνομία οι μητέρες τους
Πηγή: Facebook / Volusia Sheriff's Office

Δύο ανήλικοι στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν καταστροφές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε σχολική βιβλιοθήκη και τελικά παραδόθηκαν στις αρχές από τις ίδιες τους τις μητέρες.

Οι ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο 12χρονος Φέλιξ Κοέν Ρομέρο και ο 13χρονος Μπέντλεϊ Ράιαν Γουέρλι, οι οποίοι ομολόγησαν τον βανδαλισμό στη βιβλιοθήκη του σχολείου Friendship Elementary στο Ντελτόνα, αναφέρει η ανάρτηση του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Βολούσια στο Facebook.

Σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό πυρκαγιάς στη 1 τα ξημερώματα, με τα όπλα στα χέρια.

Πηγή: Facebook / Volusia Sheriff’s Office

Στο βίντεο φαίνεται μια γυάλινη πόρτα σπασμένη, το κέντρο πολυμέσων βανδαλισμένο, έπιπλα κατεστραμμένα και βιβλία πεταμένα παντού, ενώ στους τοίχους και στις πόρτες είχαν γραφτεί συνθήματα με σπρέι.

Οι δύο ανήλικοι καταγράφηκαν από τις κάμερες του συστήματος ασφαλείας λίγο πριν εισβάλουν στη βιβλιοθήκη, με τον έναν να φοράει καπέλο της Monster Energy και αμφότερους να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η το Γραφείο του Σερίφη.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο ανήλικοι επέστρεψαν αργά το βράδυ της Κυριακής για να «θαυμάσουν» τις ζημιές που προκάλεσαν και να προκαλέσουν κι άλλες, ενεργοποιώντας τελικά τον συναγερμό πυρκαγιάς.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι μητέρες τους ήταν εκείνες που τους κατέδωσαν στην αστυνομία.

Πηγή: Facebook / Volusia Sheriff’s Office

Οι φωτογραφίες τους, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του Σερίφη.

Πηγή: Facebook / Volusia Sheriff’s Office

Και τα δύο παιδιά αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δύο διαρρήξεις, δύο παραβιάσεις σχολικού χώρου, φθορά ξένης περιουσίας και κλοπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες μέσης ηλικίας για να προστατεύσουν την καρδιά τους

PIF: Απειλή για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες ο εκτροχιασμός του clawback

Νέα προκήρυξη 4ΕΑ/2025 για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν διπλή αίτηση στο ΑΣΕΠ και στο ΟΠΣΥΔ και...

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Σε ποιες επιχειρήσεις δίνονται φορολογικά κίνητρα και ποιες θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του μέτρο...

Η τρομακτική πρόβλεψη που έκαναν για το 2025 η Μπάμπα Βάνγκα και ο Νοστράδαμος μπορεί να βγει αληθινή σε λίγους μήνες

Google: Νέα επίθεση με AI παραβιάζει λογαριασμούς Gmail – Το μήνυμα των ειδικών και τι μπορείτε να κάνετε τώρα
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άρματα του Γεδεών ΙΙ: Δύο ισραηλινές μεραρχίες ξεκίνησαν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας – Τι λένε οι IDF

Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καθώς οι ισ...
10:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Υπό την πίεση της απομόνωσης, θέλει να μετατρέψει το Ισραήλ σε «Αθήνα και Σπάρτη» – Στοχεύει σε «αυτάρκεια» και ανεξαρτησία από τη Δύση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια ...
10:37 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα, υποκινητής ο Νετανιάχου – Τι βρήκε Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε...
10:32 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Ζητεί από τον Τραμπ να πάρει «ξεκάθαρη θέση» για κυρώσεις και εγγυήσεις ασφαλείας – «Ο Πούτιν θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πάρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος