Δύο ανήλικοι έκαναν γυαλιά-καρφιά μια σχολική βιβλιοθήκη – Τους κατέδωσαν στην αστυνομία οι μητέρες τους

Δύο ανήλικοι στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν καταστροφές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε σχολική βιβλιοθήκη και τελικά παραδόθηκαν στις αρχές από τις ίδιες τους τις μητέρες.

Οι ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο 12χρονος Φέλιξ Κοέν Ρομέρο και ο 13χρονος Μπέντλεϊ Ράιαν Γουέρλι, οι οποίοι ομολόγησαν τον βανδαλισμό στη βιβλιοθήκη του σχολείου Friendship Elementary στο Ντελτόνα, αναφέρει η ανάρτηση του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Βολούσια στο Facebook.

Σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό πυρκαγιάς στη 1 τα ξημερώματα, με τα όπλα στα χέρια.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυάλινη πόρτα σπασμένη, το κέντρο πολυμέσων βανδαλισμένο, έπιπλα κατεστραμμένα και βιβλία πεταμένα παντού, ενώ στους τοίχους και στις πόρτες είχαν γραφτεί συνθήματα με σπρέι.

Οι δύο ανήλικοι καταγράφηκαν από τις κάμερες του συστήματος ασφαλείας λίγο πριν εισβάλουν στη βιβλιοθήκη, με τον έναν να φοράει καπέλο της Monster Energy και αμφότερους να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η το Γραφείο του Σερίφη.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο ανήλικοι επέστρεψαν αργά το βράδυ της Κυριακής για να «θαυμάσουν» τις ζημιές που προκάλεσαν και να προκαλέσουν κι άλλες, ενεργοποιώντας τελικά τον συναγερμό πυρκαγιάς.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι μητέρες τους ήταν εκείνες που τους κατέδωσαν στην αστυνομία.

Οι φωτογραφίες τους, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του Σερίφη.

Και τα δύο παιδιά αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δύο διαρρήξεις, δύο παραβιάσεις σχολικού χώρου, φθορά ξένης περιουσίας και κλοπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών.