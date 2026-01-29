Ζελένσκι: Αναμένουμε από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ζελένσκι: Αναμένουμε από τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας, εκ μέρους της Ρωσίας, να μην πλήττει το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας επί μία εβδομάδα, λόγω της βαρυχειμωνιάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
22:23 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Γουλιελμάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Είναι στο εξωτερικό, μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (29/1) η ...
21:46 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου – Ήταν καταπληκτική φίλη»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη κάθισε την Πέμπτη 29 Ιανο...
17:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι» – Οι δηλώσεις για την περιπέτεια της υγείας της

Πριν από κάποιες ημέρες, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε κάνει γνωστή τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο...
17:10 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άση Μπήλιου για την απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχω στεναχωρηθεί, ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι»

Το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι