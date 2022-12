Whitney Houston: «Έκανε γενναία προσπάθεια να κόψει τα ναρκωτικά πριν πεθάνει» – Η αποκάλυψη του παραγωγού της

Η Whitney Houston «προσπάθησε να κόψει τα ναρκωτικά πριν πεθάνει» αποκάλυψε ο παραγωγός της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Page Six.

Ο Clive Davis, πέντε φορές βραβευμένος με Grammy, ήταν ο παραγωγός της διάσημης τραγουδίστριας. Μάλιστα στην συνέντευξη, μίλησε για το τι συνέβη πριν από τον τραγικό θάνατο της, το 2012.

Όπως είπε ο Clive Davis, η Whitney Houston έκανε μια «γενναία προσπάθεια» να σταματήσει τα ναρκωτικά, το κάπνισμα και το αλκοόλ, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα της σουίτας της, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, την παραμονή των βραβείων Grammy, το 2012.

Ο Clive Davis διάσημος μουσικός παραγωγός και στέλεχος της A&R που έφερε επανάσταση στη μουσική βιομηχανία, ήταν μεταξύ των πιο κοντινών προσώπων της θρυλικής τραγουδίστριας και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που την βοήθησαν να γίνει γνωστή.

