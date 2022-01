Ο Clive Davis που ανακάλυψε την Whitney Houston θα τιμηθεί από το Ινστιτούτο Smithsonian

Φέτος το 2022 έχουν επιλεγεί επτά άτομα να τιμηθούν για την καριέρα και την προσφορά τους, από το μουσείο τέχνης National Portrait Gallery, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στην Washington, D.C., το οποίο ιδρύθηκε το 1962 και άνοιξε για το κοινό το 1968 και το οποίο είναι μέρος του Smithsonian Institution, του μεγαλύτερου συμπλέγματος μουσείων και εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων στον κόσμο, που καθιερώθηκε με κυβερνητική απόφαση στις 10 Αυγούστου του 1846.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα επτά τιμώμενα πρόσωπα θα είναι: η μεγάλη μορφή της παγκόσμιας δισκογραφίας, ο Clive Davis, που είχε ιδρύσει και την θρυλική δισκογραφική εταιρία Arista Records, η κινηματογραφίστρια Ava DuVernay, οι εκπληκτικές τενίστριες Serena Williams και Venus Williams, ο Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου για τις Αλλεργίες και τις Επιδημίες της Αμερικής Anthony S. Fauci, η ακτιβίστρια Marian Wright Edelman, που μάχεται για τα δικαιώματα των παιδιών και ο σεφ και εστιάτορας José Andrés, ιδρυτής του World Central Kitchen, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προσφέρει γεύματα δωρεάν σε φυσικές καταστροφές. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδικό γκαλά στις 12 Νοεμβρίου.

Η εν λόγω διάκριση, “The Portrait of a Nation Award”, είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τα ηγετικά πρόσωπα της χώρας, που έκαναν την διαφορά και συνεχίζουν να προασπίζονται ένα καλύτερο μέλλον. Οι τιμώμενες προσωπικότητες είναι εφευρέτες και οραματιστές, που χρησιμοποίησαν τις φωνές τους για να εξυψώσουν και άλλους. Το βραβείο αυτό θυμίζει σε όλους ότι η ιστορία είναι ζωντανή και οι επιλογές των ανθρώπων επηρεάζουν την υστεροφημία μιάς χώρας και εν προκειμένω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Clive Davis, που θα είναι ανάμεσα στους φετινούς βραβευθέντες, είναι αυτός που υπέγραψε τους Εarth, Wind & Fire στην Columbia Records το 1971 και την Aretha Franklin στην Arista Records in 1980.

Τόσο οι Εarth, Wind & Fire όσο και η Aretha Franklin έχουν προηγουμένως τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο Clive Davis όμως, εκτός του ότι έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy και έχει ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, είναι και ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Barry Manilow και την Whitney Houston και αυτό θεωρείται ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά του! Η Whitney Houston έμεινε στην ιστορία ως μία μοναδική τραγουδίστρια, που αν δεν υπήρχε ο Davis να την παρουσιάσει και να την καθοδηγήσει στην νεαρή της ηλικία, μπορεί να μην την γνωρίζαμε ποτέ.

Επίσης ο Clive Davis έχει υπογράψει μιά πλειάδα κορυφαίων καλλιτεχνών στην εταιρία του, ξεκινώντας από τον Tony Orlando το 1967 και συνεχίζοντας με τους Sly and the Family Stone, Janis Joplin, Laura Nyro, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Billy Joel, Donovan, Blood, Sweat & Tears, Loggins & Messina, Ace Of Base, Aerosmith, Pink Floyd και Westlife.

Από το 2018 και μετά ο Clive είναι επικεφαλής του δημιουργικού της Sony Music Entertainment.

