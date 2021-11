Ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του ολογράμματος της Whitney Houston στο Las Vegas

Την περασμένη Κυριακή ξεκίνησαν στο ξενοδοχείο Harrah’s του Las Vegas, οι εμφανίσεις της Whitney Houston σε ολόγραμμα, με τίτλο “An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert”, παρουσία συγγενών, όπως οι Pat και Gary Houston, καθώς και άλλων μελών της οικογενείας και εκλεκτών καλεσμένων, oι οποίοι παρακολούθησαν live εμφανίσεις της βραβευμένης με 6 βραβεία Grammy αξέχαστης τραγουδίστριας, που δεν ξανακυκλοφορήσει ποτέ.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το σώου ήταν βέβαια sold out και μετά ακολούθησε ένα after party στο Brooklyn Bowl.

Την υπέροχη φωνή της Whitney συνοδεύει μια live μπάντα με εξαιρετικούς μουσικούς, χορωδία και χορευτές, τα δε εισιτήρια ξεκινούν από τα 49 δολάρια. Και βέβαια ακούγονται όλες σχεδόν οι μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me),” “I Will Always Love You,” “The Greatest Love of All Time” και άλλα.

Οι προγραμματισμένες παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Μαίου.