Βασιλική Μιλλούση: «Τρόμαξα όταν πέταξαν τις πέτρες στο σπίτι μας, δεν ήταν ευχάριστο»

Η Βασιλική Μιλλούση μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα, το πρωί της Παρασκευής στον Alpha, και αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη πρόσφατα έξω από το σπίτι της, όταν παιδιά πέταξαν πέτρες στην κατοικία όπου ζει με τον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια, και τα παιδιά τους.

Η πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, τονίζοντας ότι ανησύχησε πολύ, κυρίως για την ασφάλεια της οικογένειάς της. «Δεν ήταν ευχάριστο για μένα. Κυρίως τρόμαξα γιατί σκέφτηκα πως, αν ήταν τα παιδιά μου εδώ ή κάποιες από τις γιαγιάδες, θα ήταν πολύ δύσκολα. Αντιλήφθηκα αμέσως ότι ήταν τα παιδιά στο σχολείο, δυστυχώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ίδια εξέφρασε τη λύπη και την ανησυχία της για τη συμπεριφορά των παιδιών σήμερα. «Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία γενικά υπάρχει πλέον. Τα παιδιά λίγο έχουν ξεφύγει και πρέπει όλοι εμείς να τα στηρίξουμε. Για κάποιο λόγο τα παιδιά κάνουν κάτι τέτοιο», είπε η Βασιλική Μιλλούση.

Κλείνοντας, τόνισε πως εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα παιδιά πιθανότατα δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης τους. «Πάντα είμαι υπέρ των παιδιών και αυτά, για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο, πιθανολογώ ότι το έκαναν χωρίς να σκεφτούν ότι μπορεί να χτυπήσουν κάποιον», σημείωσε.