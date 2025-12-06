Μάρκο Ρούμπιο: Το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα Χ συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει πρόστιμο στην πλατφόρμα Χ, που ανήκει στον Έλον Μασκ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «επίθεση από ξένες κυβερνήσεις προς τον αμερικανικό λαό».

Σε ανάρτησή του στο ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι «το πρόστιμο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων δεν στοχεύει μόνο την πλατφόρμα Χ, αλλά συνολικά τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών». Παράλληλα, τόνισε ότι «η εποχή όπου οι Αμερικανοί υφίσταντο διαδικτυακή λογοκρισία έχει λάβει τέλος», δείχνοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του με την απόφαση των Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως επέβαλε στην πλατφόρμα πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, κατηγορώντας τη για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβάσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, σχετίζονται με τον τρόπο παρουσίασης του «μπλε σήματος», τη μειωμένη διαφάνεια στο αρχείο διαφημίσεων και την αδυναμία παροχής δημόσιων δεδομένων σε ερευνητές.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, το «μπλε σήμα» μπορεί να αποκτηθεί από οποιονδήποτε πληρώνει, χωρίς να γίνεται ουσιαστική επαλήθευση ταυτότητας. Αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να παραπλανήσει τους χρήστες ως προς την αυθεντικότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης, πλαστοπροσωπίας και χειραγώγησης από κακόβουλους χρήστες.

Υπενθυμίζεται ότι, παρότι ο DSA δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση των χρηστών, απαγορεύει στις πλατφόρμες να εμφανίζουν έναν λογαριασμό ως «επαληθευμένο» χωρίς να έχει προηγηθεί πραγματικός έλεγχος ταυτότητας.

