Φως στο Τούνελ: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Ηχητικό ντοκουμέντο «βόμβα» για την δολοφονία του 75χρονου λιμενεργάτη στην Ρόδο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου συνταξιούχου λιμενεργάτη Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο, καθώς ένα ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ανατρέπει τα δεδομένα και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση.

Το ηχητικό, που έφτασε στην εκπομπή μέσα από τις φυλακές, δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από την «ομολογία» του ανιψιού του θύματος, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος ως συνεργός του γιου του. Το περιεχόμενό του φαίνεται να αλλάζει την εικόνα για το τι συνέβη, προκαλώντας αναστάτωση στις αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο κρατούμενος συνομιλεί με έναν μάρτυρα–«κλειδί» και παραδέχεται ανοιχτά ότι δέχθηκε χρήματα για να «ομολογήσει». Οι διάλογοι είναι ωμοί και φορτισμένοι, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από τις καταθέσεις και δίνοντας νέα διάσταση σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να συγκλονίζει το νησί.

— Με ακούς;

— Σε ακούω.

— Ρε συ, τι πράγματα ήταν αυτά που γίνανε στα δικαστήρια…

— Γ…σέ τα…

— Τι σου τάξανε, ρε Νίκο;

— Τα λεφτά μου εδώ στη φυλακή.

— Τι σου τάξανε, Νίκο;

— Φράγκα.

— Ποιοι;

— Ο…

— Ε; Ο… στο κανόνισε;

— Ναι, ναι…

— Δεν το ’χεις κάνει όμως, Νίκο μου, ε; Το παίρνεις πάνω σου σαν μάγκας και καλά τώρα, ρε; Αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Νίκο, το ’κανες; Σε ξαναρωτάω. Και πάλι “ναι” να μου πεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου!

— Όχι, αλλά βοήθησα.

— Ξέρω ότι λες ψέματα αυτή τη στιγμή και ότι θες να πας ισόβια χωρίς να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Όχι, δεν είμαι καλά, Νίκο. Θα καταρρεύσω. Πες την αλήθεια, σε παρακαλώ. Σε τραμπουκίζουν; Τους φοβάσαι;

— Σε παρακαλώ…

— Τους φοβάσαι;

— Άστο να μείνει μεταξύ μας αυτό…

— Γιατί τους φοβάσαι; Μην το κάνεις… Θα πας ισόβια! Τι λες;

— Δεν το κάνω… Δεν θα το κάνω. Στην έδρα πάνω θα πω την αλήθεια.

— Θα την πεις; Στο λόγο σου;

— Στο λόγο μου.

— Θα πας άδικα μέσα. Σε παρακαλώ…

— Όχι, όχι…

— Το ήξερα, το καταλάβαμε ότι κάτι σου τάζουν αυτοί. Ξέρουμε ότι έχουν λεφτά.

— Ναι…

— Να σε βγάζουνε φονιά, να πούμε, ενώ δεν είσαι, χαζέ!

— Δεν πάνε να γ… Άστο, άστο.

— Όχι! Εγώ θέλω την αλήθεια…

— Άστο! Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια.

— Θέλεις να πάρω τη Νικολούλη;

— Ναι.

— Να την πάρω;

— Πάρ’ την…

Το ντοκουμέντο αυτό προκαλεί νέες αναταράξεις στην υπόθεση. Οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» δίνουν νέα τροπή στους ισχυρισμούς που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα και απαιτούν εισαγγελική παρέμβαση.