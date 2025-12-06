Καιρός: Φεύγει από την Αττική η κακοκαιρία «Byron», αλλά όχι από τη χώρα – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Με βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα κυλήσει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα Δωδεκάνησα να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων. Παρότι η κακοκαιρία Byron, που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα, απομακρύνεται σταδιακά από την Αττική, ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει για άλλες περιοχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και τη Χαλκιδική. Μέχρι το μεσημέρι αναμένονται βροχές στα Δωδεκάνησα, από τη Σάμο και νοτιότερα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα τοπικά και να υποχωρούν σταδιακά από το απόγευμα.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ο καιρός σε όλη τη χώρα θα παραμείνει άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέχρι τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι έντονα στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά νότιοι – νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 17 με 19 στις υπόλοιπες περιοχές και έως τους 20 βαθμούς Κελσίου σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025