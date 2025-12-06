Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των εκδηλώσεων για τον Γρηγορόπουλο – Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Γρηγορόπουλου

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με αφορμή τις εκδηλώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θα τεθούν σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στο μετρό.

Στις 12 το μεσημέρι, μαθητές και φοιτητές θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια, ενώ στις 9 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έχασε τη ζωή του από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η Αστυνομία θα λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί σε βασικούς δρόμους του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνει κλειστός από τις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 3 το μεσημέρι και ξανά από τις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από τους σταθμούς αυτούς.

