Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα – Αλληλοκατηγορούνται για το ποια χώρα φέρει την ευθύνη

Enikos Newsroom

διεθνή

Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα – Αλληλοκατηγορούνται για το ποια χώρα φέρει την ευθύνη

Οι αρχές των Ταλιμπάν κατηγόρησαν απόψε το Πακιστάν ότι έπληξε το Αφγανιστάν, στα σύνορα των δύο χωρών, αναγκάζοντας τους Αφγανούς στρατιώτες «να απαντήσουν», αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε.

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις ου ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες. Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

«Το Πακιστάν παραμένει σε εγρήγορση και δεσμεύεται να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητά του και την ασφάλεια των πολιτών μας», είπε ένας εκπρόσωπος του Ισλαμαμπάντ, ο Μοσάραφ Ζαΐντι, κατηγορώντας τους Αφγανούς για «απρόκλητα πυρά» στην περιοχή του Σαμάν.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο στις χειρότερες μεθοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, το 2021. Αν και συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου και συχνά γίνονται ανταλλαγές πυρών. Στις 25 Νοεμβρίου η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για βομβαρδισμούς από τους οποίους σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, οι εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης στους πρέσβεις της ΕΕ: «Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση» για τους στόχους των εκθέσεων Draghi και Le...

UBS: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της τράπεζας για την ελληνική οικονομία – Τι λέει για το δημογραφικό

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο για την ευθυγράμμιση των παιδικών εμβολίων με άλλες χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση των συμβούλων εμβολίων των ΗΠΑ να καταργή...
02:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα Χ συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απόφαση της Ευρωπα...
00:45 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Γιούρι Ουσάκοφ: Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον

Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Για δεύτερο συνεχόμεν...
23:52 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σταρ της αρχιτεκτ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»