Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι

Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σταρ της αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Φρανκ Γκέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα εμβληματικά έργα του, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, την Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες και το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα. Τα σχέδιά του χαρακτηρίζονται από τολμηρές γραμμές και μια έντονη σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικής και τέχνης, αλλάζοντας ριζικά την αντίληψη για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Γεννημένος το 1929 στο Τορόντο με το όνομα Φρανκ Όουεν Γκόλντμπεργκ, προερχόταν από εβραϊκή οικογένεια που μετανάστευσε στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και αποφοίτησε το 1954. Την ίδια περίοδο άλλαξε το επώνυμό του σε «Γκέρι», προκειμένου να αποφύγει τον αντισημιτισμό. Υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ξεκίνησε την καριέρα του στο γραφείο του Βίκτορ Γκρούεν και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι με τον Αντρέ Ρεμοντέ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 επέστρεψε στην Καλιφόρνια και ίδρυσε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Έγινε γνωστός για τις ρευστές, δυναμικές μορφές των έργων του και τη χρήση προηγμένων λογισμικών σχεδιασμού.

Το 1989 τιμήθηκε με το βραβείο Πρίτσκερ, τη σημαντικότερη διάκριση στην αρχιτεκτονική.

Παρά την ηλικία του, συνέχισε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά, ολοκληρώνοντας το 2018 τα νέα κεντρικά γραφεία του Facebook στη Σίλικον Βάλεϊ. Προηγουμένως είχε σχεδιάσει μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Λουί Βουιτόν στο Παρίσι (2014) και τον ουρανοξύστη 8 Spruce Street στη Νέα Υόρκη (2011).

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκέρι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα, έπειτα από σύντομη αναπνευστική ασθένεια.

