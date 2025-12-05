«Καλλιεργήστε την αντίσταση»: Το νέο δόγμα πολιτικής του Τραμπ αποκαλύπτει την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμικό αφανισμό» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υποστηρίζοντας σε έγγραφο πολιτικής ότι οι ΗΠΑ πρέπει, μέσα στην Γηραιά Ήπειρο, να «καλλιεργήσουν αντίσταση» απέναντι στην «τρέχουσα πορεία της».

Προβαλλόμενο ως «οδικός χάρτης για να παραμείνουν οι ΗΠΑ το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας επί της Γης», η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ καθιστά σαφή την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς τα εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, σχολιάζει ο Guardian.

Το έγγραφο, με υπογεγραμμένη εισαγωγή από τον Τραμπ, αναφέρει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε οικονομική παρακμή, αλλά τα «πραγματικά της προβλήματα είναι ακόμη βαθύτερα», μεταξύ των οποίων είναι «ενέργειες της ΕΕ που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, μεταναστευτικές πολιτικές που μετασχηματίζουν την ήπειρο, λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης … και απώλεια των εθνικών ταυτοτήτων».

Σε 20 χρόνια η Ευρώπη θα είναι αγνώριστη

Η 33 σελίδων ανάλυση της αντίληψης «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», αναφέροντας ότι αρκετές χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «πλειοψηφικά μη-ευρωπαϊκές» και ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «την πραγματική και οξεία προοπτική πολιτισμικής εξάλειψης». «Αν συνεχιστούν οι παρούσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο».

Οι πολιτικές των ΗΠΑ πρέπει επομένως να περιλαμβάνουν «την καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών χωρών» καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να «αναλάβει πρωτεύουσα ευθύνη για την άμυνά της» και «να ανοίξει τις ευρωπαϊκές αγορές σε αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες».

Απαντώντας στο έγγραφο στρατηγικής την Παρασκευή, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεπουλ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ζωτικός σύμμαχος στην ασφάλεια, αλλά «ζητήματα ελευθερίας έκφρασης ή οργάνωσης των ελεύθερων κοινωνιών μας» δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

«Θεωρούμε ότι μπορούμε να συζητούμε και να διαβουλευόμαστε για αυτά τα θέματα στο εξής εξ ολοκλήρου μόνοι μας και δεν χρειαζόμαστε εξωτερικές συμβουλές», είπε.

Η σύμπλευση με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Το κείμενο πολιτικής, που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο αργά την Πέμπτη, υπογραμμίζει την ξεκάθαρη σύμπλευση της κυβέρνησης Τραμπ με τα ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, των οποίων οι πολιτικές επικεντρώνονται στην επίθεση κατά της υποτιθέμενης υπέρβασης εξουσιών της ΕΕ και της υπερβολικής μετανάστευσης εκτός ΕΕ.

Με γλώσσα που θα φανεί εξαιρετική σε στενούς συμμάχους, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «υπερασπιστούν την αυθεντική δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης και τις απενοχοποιημένες εκδηλώσεις του ατομικού χαρακτήρα και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναζωογόνηση του πνεύματος».

Με τα ακροδεξιά κόμματα είτε στην κυβέρνηση, είτε να στηρίζουν δεξιές συμμαχίες είτε να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, το έγγραφο αναφέρει ότι η «αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων … δίνει λόγους για μεγάλη αισιοδοξία».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού AfD της Γερμανίας. Τον Σεπτέμβριο υψηλόβαθμο στέλεχος του AfD επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους.

Η θεωρία της συνωμοσίας στην μετανάστευση

Στο θέμα της μετανάστευσης, το έγγραφο φαίνεται να υιοθετεί τη θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία ισχυρίζεται ότι οι λευκοί ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται σκόπιμα από μη λευκούς πληθυσμούς. Αναφέρει ότι είναι «περισσότερο από πιθανό» ότι «εντός λίγων δεκαετιών το αργότερο» κάποια ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ «θα γίνουν πλειοψηφικά μη-ευρωπαϊκά».

Ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη πρέπει να «παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την πολιτισμική της αυτοπεποίθηση και να εγκαταλείψει την αποτυχημένη προσήλωσή της στον ρυθμιστικό στραγγαλισμό», υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης της ηπείρου είναι εμφανής στη σχέση της με τη Ρωσία.

Καθώς ο Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που πιθανότατα θα ευνοήσει τη Ρωσία με εδαφικά κέρδη, το έγγραφο κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι επιδεικνύουν αδυναμία. Παρά το «ουσιαστικό πλεονέκτημα σκληρής ισχύος», λέει ότι πολλοί στην ήπειρο «θεωρούν τη Ρωσία υπαρξιακή απειλή».

Υποστηρίζει ότι αποτελεί «βασικό συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματευθούν μια ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία», αλλά ότι η Ουάσινγκτον «έρχεται σε σύγκρουση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο και βρίσκονται σε ασταθείς κυβερνητικές μειοψηφίες, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Ισχυρίζεται ότι μια «μεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία» θέλει ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό «δεν μεταφράζεται σε πολιτική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανατροπής των δημοκρατικών διαδικασιών από αυτές τις κυβερνήσεις».

Η απάντηση στον Μακρόν για την προδοσία

Η δημοσίευση του εγγράφου ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να προειδοποίησε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών, χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας».

Η κατεύθυνση του αμερικανικού κειμένου επαναλαμβάνει την σφοδρή ιδεολογική επίθεση του Τζέι Ντι Βανς στην Ευρώπη, κατά τη φετινή διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι καταστέλλουν την ελευθερία του λόγου, αποτυγχάνουν να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση και απομακρύνονται από τις πραγματικές πεποιθήσεις των ψηφοφόρων.

Το έγγραφο παραδέχεται ότι η Ευρώπη παραμένει «στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, με το διατλαντικό εμπόριο να αποτελεί έναν από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της αμερικανικής ευημερίας.

Λέει επίσης ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται μια ισχυρή Ευρώπη για να μας βοηθήσει να ανταγωνιστούμε επιτυχώς και να συνεργαστούμε μαζί τους για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε αντίπαλο από το να κυριαρχήσει στην Ευρώπη».

Προσθέτει επίσης ότι η Ουάσινγκτον θέλει να «εργαστεί με ευθυγραμμισμένες χώρες που θέλουν να αποκαταστήσουν το πρώην μεγαλείο τους».