ΗΠΑ: Τελεσίγραφο τριών ετών στην Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία στην συμβατική άμυνα του NATO

Οι ΗΠΑ θέλουν και πιέζουν την Ευρώπη να αναλάβει, ως το 2027, το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του NATO, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου σε διπλωμάτες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Η προθεσμία τίθεται ασφυκτικά τόσο που ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι την θεωρούν μη ρεαλιστική.

Το μήνυμα, όπως αναφέρθηκε από πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματούχου των ΗΠΑ, μεταφέρθηκε σε μια συνάντηση στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα μεταξύ του προσωπικού του Πενταγώνου που εποπτεύει την πολιτική του NATO και αρκετών ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών.

Η μετατόπιση αυτού του βάρους από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρυτικό μέλος του NATO, συνεργάζονται με τους σημαντικότερους στρατιωτικούς εταίρους τους.

Στη συνάντηση, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων από την επέκταση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους ομολόγους τους ότι, εάν η Ευρώπη δεν τηρήσει την προθεσμία του 2027, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού της άμυνας του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στο Καπιτώλιο γνωρίζουν και ανησυχούν για το μήνυμα του Πενταγώνου προς τους Ευρωπαίους, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Πώς θα μετρήσει η Ουάσινγκτον την πρόοδο των Ευρωπαίων;

Οι συμβατικές αμυντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν μη πυρηνικά μέσα, από στρατεύματα έως όπλα, και οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν πώς οι ΗΠΑ θα μετρήσουν την πρόοδο της Ευρώπης προς την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους του συγκεκριμένου βάρους.

Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν η προθεσμία του 2027 αντιπροσώπευε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ή μόνο τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων του Πενταγώνου. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τον στρατιωτικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη, σημειώνει το Reuters.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προθεσμία του 2027 δεν είναι ρεαλιστική, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον θα μετρήσει την πρόοδο, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από χρήματα και πολιτική βούληση για να αντικαταστήσει ορισμένες δυνατότητες των ΗΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων προκλήσεων, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην παραγωγή του στρατιωτικού εξοπλισμού που προσπαθούν να αγοράσουν. Ενώ οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο υλικό αμερικανικής κατασκευής, ορισμένα από τα πιο πολύτιμα όπλα και αμυντικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής θα χρειαστούν χρόνια για να παραδοθούν αν παραγγελθούν σήμερα.

Οι ΗΠΑ συνεισφέρουν επίσης με δυνατότητες που δεν μπορούν απλά να αγοραστούν, όπως μοναδικές πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση, οι οποίες έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Ζητώντας σχόλιο, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που μίλησε εκ μέρους της συμμαχίας είπε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αλλά δεν σχολίασε την προθεσμία του 2027.

Ευρώπη: Ναι μεν αλλά…

«Οι σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα και να μεταφέρουν το βάρος της συμβατικής άμυνας» από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί ευρέως το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους και έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστήσει την ήπειρο έτοιμη να αμυνθεί έως το 2030 και δηλώνει ότι πρέπει να καλύψει τα κενά στην αεροπορική άμυνα, τα drones, τις δυνατότητες στον κυβερνοπόλεμο, τα πυρομαχικά και άλλους τομείς. Αξιωματούχοι και αναλυτές δήλωσαν ότι ακόμη και αυτή η προθεσμία είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Η αναστάτωση στο NATO

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει σταθερά ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι πάντα σαφής η θέση του προέδρου σχετικά με το NATO.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ επέκρινε συχνά τους ευρωπαίους συμμάχους και δήλωσε ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλει σε χώρες του NATO που δεν δαπανούσαν το μερίδιο που τους αναλογούσε για την άμυνα.

Ωστόσο, στην ετήσια σύνοδο κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας τον Ιούνιο, ο Τραμπ επαίνεσε θερμά τους Ευρωπαίους ηγέτες για την αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου να αυξηθεί ο ετήσιος στόχος για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Στους μήνες που ακολούθησαν, ο Τραμπ ταλαντεύτηκε μεταξύ μιας σκληρότερης στάσης απέναντι στη Ρωσία – τον κύριο αντίπαλο του μπλοκ – και, πιο πρόσφατα, μιας προθυμίας να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν διαμαρτυρηθεί ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάνταου δήλωσε ότι είναι «προφανές» ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης.

«Οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ το λένε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχεδόν όλη μου τη ζωή… αλλά η κυβέρνησή μας το εννοεί», έγραψε ο Λάνταου στο X.