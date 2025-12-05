Βόλος: Πατέρας χτύπησε με γροθιά την κόρη του γιατί βγήκε κρυφά από το σπίτι

Μία κοπέλα πλήρωσε την απόφασή της να φύγει κρυφά από το σπίτι της στη Νέα Ιωνία Βόλου και να επιστρέψει τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο πατέρας της αντιλήφθηκε πως είχε φύγει στα κρυφά και δεν αντέδρασε ήρεμα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στο δικαστήριο, η 19χρονη κοπέλα έφυγε κρυφά από το σπίτι της στις 2 τα ξημερώματα προκειμένου να συναντήσει ένα αγόρι. Επέστρεψε στις περίπου 3:30 και αντίκρισε τον πατέρα της να «βράζει» από θυμό. Εκείνος την έσπρωξε και της έριξε γροθιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να πέσει από τις σκάλες και να χτυπήσει ελαφρά το πόδι της, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Η 19χρονη, έντρομη, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο πατέρας της συνελήφθη. Ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου ισχυρίστηκε πως, δεν είναι από τους πατέρες που χτυπούν τα παιδιά τους, αλλά φοβάται μην τυχόν η κόρη του μπλέξει με κακές παρέες και ναρκωτικά.

Η κοπέλα, ανέφερε στο δικαστήριο πως, δεν τον φοβάται και πιστεύει πως δεν θα ξανά πέσει θύμα βίας από τον πατέρα της έπειτα από αυτό, ζητώντας να προχωρήσουν με την διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.