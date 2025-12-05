Θρίλερ στην Ανδραβίδα – Αναζητείται οδηγός που το αυτοκίνητό του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

  • Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού οχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλεία, καθώς το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Σταφιδόκαμπος της Ανδραβίδας.
  • Το όχημα απεγκλωβίστηκε αργά την Παρασκευή, όμως δεν βρέθηκε κανένα άτομο μέσα σε αυτό.
  • Εξετάζεται η πιθανότητα ο οδηγός να εγκατέλειψε το όχημα πριν την εκτροπή του, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

ILIA KANALI
ΕΡΤ

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλεία, καθώς γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού οχήματος το οποίο βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Σταφιδόκαμπος της Ανδραβίδας.

Το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο μέσα σε αυτό δεν υπήρχε κανένα άτομο.

Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα μέσα στα νερά του καναλιού, ωστόσο, λόγω της νύχτας, θα συνεχισθεί και αύριο ενώ εξετάζεται, και η πιθανότητα ο οδηγός να εγκατέλειψε το όχημα πριν την εκτροπή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πιθανά να πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες γης που έπεσαν με τζιπ στο κανάλι και το εγκατέλειψαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilialive.

ILIA KANALI
Φωτό από ilialive
ILIA KANALI
Φωτό από ilialive
ILIA KANALI
φωτό από ilialive

