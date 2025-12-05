Παραμένουν αχρησιμοποίητα 50 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και άρδευσης στη Θεσσαλία – Γιατί έφυγαν οι Ολλανδοί τεχνοκράτες

  • Χορηγία 50 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και άρδευσης στη Θεσσαλία παραμένει αχρησιμοποίητη λόγω ελληνικής γραφειοκρατίας.
  • Ολλανδοί τεχνοκράτες που κλήθηκαν για τη μελέτη των έργων δεν κατάφεραν «βγάλουν άκρη» με την ελληνική γραφειοκρατία και εγκατέλειψαν την προσπάθεια.
  • Από τα 50 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έχει απορροφηθεί μόλις ένα.
Στέλιος Μπαμιατζής

οικονομία

Στα συρτάρια παραμένει χορηγία 50 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και άρδευσης στη Θεσσαλία, καθώς Ολλανδοί τεχνοκράτες οι οποίοι κλήθηκαν για τη μελέτη των έργων δεν κατόρθωσαν να «βγάλουν άκρη» με την ελληνική γραφειοκρατία.

«Αν και το νερό στην Αττική αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε άλλες περιοχές της χώρας και δη στη Θεσσαλία, που έχει ανάγκη το νερό, αυτό χάνεται ως τώρα, αν και ήταν έτοιμες για μελέτες 50 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζώ. πό αυτά έχει απορροφηθεί μόλις ένα εκατομμύριο ευρώ» αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Η σύμβαση υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου του 2024 και τότε δόθηκε και το master plan των Ολλανδών που περίπου έλεγε τι πρέπει να γίνει στη Θεσσαλία. Χρεώθηκαν πέντε μεγάλα έργα. Το φράγμα του Μουζακίου ανάμεσά τους. Ζητήθηκαν από το ελληνικό κράτος τα σχέδια. Αυτά τα σχέδια είτε δεν έλεγαν τίποτα, για παράδειγμα του Μουζακίου, ήταν πολύ παλιά και είχαν ξεπεραστεί, είτε δεν υπήρχαν καθόλου», σημείωσε ο Τάσος Τέλλογλου.

