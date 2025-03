«Το επώνυμό σου δεν είναι Σάσεξ»: Αντιδράσεις για τη δήλωση της Μέγκαν Μαρκλ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της

Η τελευταία δήλωση της Μέγκαν Μαρκλ, σε πρόσφατο επεισόδιο της νέας της εκπομπής στο Netflix, «With Love, Meghan», έχει προκαλέσει αντιδράσεις και απογοήτευση στους υποστηρικτές της βασιλικής οικογένειας.

Αφορμή η δήλωση της Δούκισσας του Σάσεξ ότι το επώνυμό της είναι «Σάσεξ», και όχι πλέον «Μαρκλ», παρόλο που ως μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν έχει επίσημο επώνυμο.

Η 43χρονη Μέγκαν Μαρκλ διόρθωσε τη διάσημη φίλη της, ηθοποιό και σεναριογράφο Μίντι Κάλινγκ, κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου της εκπομπής μαγειρικής της στο Netflix, που προβλήθηκε την Τρίτη.

Στο επεισόδιο, η Μέγκαν και η Κάλινγκ είχαν ευχάριστες και χαλαρές στιγμές καθώς μιλούσαν για τα παιδικά τους χρόνια ενώ έφτιαχναν σάντουιτς.

Meghan Markle asked Mindy Kaling if her kids would like the food she’s making. It’s because Meghan Markle does not have kids that live with her.

Again, bringing up the mother. Your father is very much alive Meghan.

MEGHAN MARKLE WAS NOT A LATCH KEY KID! SHE WENT OUT TO NICE… pic.twitter.com/rX8YAZdggT

