Μέγκαν Μαρκλ: «Είμαι Σάσεξ τώρα» – Η διόρθωση που έκανε για το επώνυμό της στην εκπομπή της στο Netfix

Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως απομακρύνεται πλέον οριστικά από το επίθετό της, Μαρκλ, που τη συνόδευε και στα χρόνια της ηθοποιίας, υιοθετώντας πλήρως το «Σάσεξ».

Σε πρόσφατο επεισόδιο της νέας της εκπομπής στο Netflix, «With Love, Meghan», αποκάλυψε ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί το «Μαρκλ» και προτιμά το «Σάσεξ» για να μοιράζεται το ίδιο επίθετο με τα παιδιά της.

Η 43χρονη Μέγκαν, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, τον 5χρονο Άρτσι και την 3χρονη Λίλιμπετ, έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με την ηθοποιό, σεναριογράφο και παραγωγό Μίντι Κέιλινγκ στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής της.

Η Κέιλινγκ χρησιμοποίησε το «παλιό» επίθετο της Μέγκαν, Μαρκλ, όταν αναφερόταν σε παιδικά πάρτι και στις εμπειρίες τους ως παιδιά.

«Οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ έτρωγε στο Jack in the Box», είπε η 45χρονη ηθοποιός, προκαλώντας την άμεση διόρθωση από τη Μέγκαν.

«Είναι τόσο αστείο που συνεχίζεις να λες “Μέγκαν Μαρκλ”», της απάντησε η Δούκισσα του Σάσεξ. «Ξέρεις ότι τώρα είμαι “Σάσεξ”».

If this is the type of conversation that we can expect on Meghan’s new series, I can feel my braincells dying right now.

"People wouldn't believe that Meghan Markle ate at Jack in the Box," Mindy Kaling says at one point (which is stupid, by the way, and does not make Mindy seem…

