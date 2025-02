Μέγκαν Μαρκλ: Διέγραψε και επανέφερε backstage βίντεο από τη νέα της εκπομπή στο Netflix – Γιατί την συγκρίνουν με την Πάμελα Άντερσον

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής στο Netflix, η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε -και αργότερα διέγραψε- ένα βίντεο από τα backstage των γυρισμάτων.

Τον περασμένο μήνα, η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσε την κυκλοφορία της lifestyle εκπομπής της, με τίτλο «With Love, Meghan», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 4 Μαρτίου, έπειτα από αναβολή λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Το τρέιλερ της εκπομπής δείχνει την 43χρονη Μαρκλ να υποδέχεται φίλους και διάσημους καλεσμένους σε μια έπαυλη στην Καλιφόρνια, όπου μοιράζεται συμβουλές μαγειρικής, κηπουρικής και φιλοξενίας.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, η Δούκισσα δημοσίευσε ένα backstage βίντεο από την εκπομπή στον λογαριασμό της στο Instagram, προτού το βίντεο διαγραφεί και ανέβει ξανά αργότερα.

Το απόσπασμα 14 δευτερολέπτων περιλάμβανε μια σύντομη εμφάνιση του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και του αγαπημένου τους μπιγκλ σκύλου, Guy, ο οποίος πέθανε νωρίτερα φέτος.

Στο βίντεο, η Μέγκαν Μαρκλ δείχνει τις χορευτικές της φιγούρες, ενώ μοιράζεται ανάλαφρες στιγμές με τα μέλη του συνεργείου και μερικούς από τους καλεσμένους της εκπομπής.

Okay, Meghan Markle just put this cringe video back up on her Instagram after posting & deleting. She definitely wanted to ruin the Prince & Princess of Wales’ first joint visit back to Wales after Catherine’s cancer diagnosis. Meghan’s a calculated, narcissistic psycho. pic.twitter.com/b0sRd8xe7e

— Stephanie Sidley (@StephanieSidley) February 27, 2025