Μέγκαν Μαρκλ: Με εμφάνιση που παραπέμπει στην πριγκίπισσα Νταϊάνα απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές – «Μια μικρή παύση από τη δουλειά»

Η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς αυτή τη φορά, μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, μητέρα του πρίγκιπα Χάρι.

Στο νέο της βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίζεται να περπατά στον κήπο της έπαυλής τους στο Μοντεσίτο, φορώντας ένα μοβ πουλόβερ του Northwestern, πανομοιότυπο με εκείνο που συνήθιζε να φορά η Νταϊάνα το 1996, έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Στο σύντομο βίντεο, η Μέγκαν χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου, ενώ η λεζάντα γράφει: «Μια μικρή παύση από τη δουλειά για να απολαύσουμε τον ήλιο του Σαββατοκύριακου».

Σε μια από τις σκηνές, ακούγεται ένα από τα παιδιά της να λέει: «Μαμά, μπορώ να το κάνω εγώ αν θέλεις», προτού εμφανιστεί είτε η Λίλιμπετ είτε ο Άρτσι να ποτίζει τα φυτά με ένα λάστιχο.

Σε άλλο σημείο, ο Χάρι γελάει καθώς η Μέγκαν ετοιμάζει ένα δροσιστικό κοκτέιλ χρησιμοποιώντας ένα πορτοκάλι από τον κήπο τους.



Το συγκεκριμένο πουλόβερ του Northwestern συνδέεται άρρηκτα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς της είχε δοθεί ως δώρο όταν επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο στο Έβανστον το 1995, στο πλαίσιο εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων για το Robert H. Lurie Cancer Center.

Έχει πλέον γίνει γνωστό ως το «Princess Diana Sweatshirt» (Το φούτερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα) και πωλείται σε διάφορες πλατφόρμες. Ωστόσο, η τύχη του αυθεντικού πουλόβερ που φορούσε η Νταϊάνα παραμένει άγνωστη.

Can we talk about how Princess Diana was an Insta fashion baddie ahead of her time?

The oversized sweatshirt. The bike shorts. The high socks and chunky sneakers. Yes. pic.twitter.com/tZ6aNbN8JE

— maybe: diane 🇩🇰 (@dianelyssa) January 4, 2021