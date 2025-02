Νέες περιπέτειες για την Μέγκαν Μαρκλ – Και δεύτερη εταιρεία έχει ίδιο όνομα με την δικιά της

Το νέο brandname που έδωσε στα προϊόντα που πουλάει η Μέγκαν Μαρκλ το «As Ever» αντιμετωπίζει νέες περιπέτειες, καθώς το ίδιο όνομα έχει και μια φωτογραφική εταιρεία. Και η ιδιοκτήτρια της φωτογραφικής εταιρείας «As Ever Photography», με έδρα την Αριζόνα, η Jen, πήρε σβάρνα το Instagram για να απευθύνει ένα φορτισμένο σχόλιο στη δούκισσα του Sussex μετά την αλλαγή της επωνυμίας της American Riviera Orchard, σύμφωνα με την MailOnline.

‘Όταν ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο αρχίζει να χρησιμοποιεί το όνομα της επιχείρησής σας εδώ και 12+ χρόνια (το οποίο ονομάσατε προς τιμήν της γιαγιάς σας), μήπως θα μπορούσαν να μου πετάξουν ένα μικρό κόκαλο; @meghan @netflix”, έγραψε – αστειευόμενη ότι ήλπιζε να προσληφθεί ως φωτογράφος για το εμπορικό σήμα της δούκισσας.

Η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, 43 ετών, ανακοίνωσε το rebrand του πολυτελούς lifestyle brand της, από American Riviera Orchard, σε “As Ever”. Έκανε την ανακοίνωση στο Instagram, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και εγκαινίασε έναν ιστότοπο με μια φωτογραφία εξωφύλλου που την απεικονίζει να κρατά το χέρι της με την κόρη της Lilibet, τριών ετών, στη λιακάδα της Καλιφόρνιας.

Μετονόμασε την εταιρεία αφού αντιμετώπισε προβλήματα εμπορικού σήματος με το αρχικό της σχέδιο, American Riviera Orchard, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας της εκπομπής στο Netflix, “With Love, Meghan”.

Ωστόσο, η μετονομασία επηρέασε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με εταιρείες με το ίδιο όνομα, όπως η As Ever Photography και μια εταιρεία ρούχων από το Νιου Τζέρσεϊ, της οποίας η μικρή οικογενειακή μάρκα φέρει επίσης το όνομα As Ever. Δηλαδή έχει τρεις φορές πέσει επάνω σε εταιρείες με όνομα ίδιο με αυτό που έχει επιλέξει.

Η Jen εξήγησε το συναισθηματικό νόημα πίσω από το όνομα της επιχείρησής της, το οποίο έχει τις ρίζες του στους “υπέροχους” αείμνηστους παππούδες της. Έγραψε στο Instagram: «Είχα την τύχη να έχω και τους τέσσερις υπέροχους παππούδες μου στη ζωή μου μέχρι την ενηλικίωσή μου. Καθένας από αυτούς επηρέασε έντονα τη γυναίκα που είμαι και τη ζωή που ζω. Το όνομα As Ever Photography είναι μια αναγνώριση της διαρκούς παρουσίας τους στη ζωή μου και της ευγνωμοσύνης μου για όσα έμαθα από αυτούς».

Η Jen συνέχισε σημειώνοντας ότι “η Evelyn, η γιαγιά μου από τη μητέρα μου, ήταν ο ήλιος στο ηλιακό σύστημα της οικογένειάς μας. Μας δίδαξε σε όλους μας τόσα πολλά για την αξία της οικογένειας και του να γελάμε, να τραγουδάμε και να χορεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν σκέφτομαι τις σχέσεις και τα συναισθήματα που θα ήθελα να αποτυπώσω και να μεταφέρω με τις εικόνες μου, τη σκέφτομαι.

Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω ένα όνομα για την επιχείρησή μου, θυμήθηκα την υπογραφή που χρησιμοποιούσε στην αλληλογραφία της: “Όπως πάντα, Evelyn”. Ήταν μόνο δύο λέξεις, αλλά το συναίσθημα που μετέδιδαν ήταν τόσο υπέροχο.

Όσος χρόνος κι αν έχει περάσει, τα αισθήματά μου για σένα παραμένουν αναλλοίωτα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις φωτογραφίες: Το πέρασμα του χρόνου δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που αισθάνθηκε τη στιγμή που το κλείστρο άνοιξε και αποτύπωσε τη ζωή», έγραψε η ιδιοκτήτρια της φωτογραφικής εταιρείας και κατέληξε: “Ξέρω ότι θα ήταν ευτυχής να είναι μέρος της καθημερινής μου προσπάθειας να βλέπω το φως, το γέλιο και την αγάπη”.

Η φωτογράφος διευκρίνισε αργότερα τις προθέσεις της πίσω από την ανάρτηση, αφού οι χρήστες χαρακτήρισαν την ανάρτησή της “κακία”. Εξήγησε: «Μια μικρή διευκρίνιση: Διασκέδασα λίγο με την ανάρτηση σχετικά με τη Meghan Markle χρησιμοποιώντας το όνομα της επιχείρησής μου, αλλά δεν ενδιαφέρομαι σε καμία περίπτωση να προκαλέσω μίσος εναντίον της.

Ευχαριστώ όσους από εσάς είπατε καλά πράγματα για τη δουλειά μου, αλλά απενεργοποίησα τα σχόλια στις αναρτήσεις μου που σχετίζονται με το As Ever («Όπως Πάντα») επειδή κάποιοι από εσάς μετατρέπουν την καλοπροαίρετη διασκέδαση σε κακία».