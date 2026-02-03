Τάσος Γιαννόπουλος: «Προσπαθώ να είμαι επιλεκτικός στις δουλειές μου»

  • Ο Τάσος Γιαννόπουλος μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον και την επιλεκτικότητά του στις δουλειές.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «θα γίνει κάτι τηλεοπτικά, περιμένουμε», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για σειρά και όχι για show, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
  • Εξομολογήθηκε πως: «Προσπαθώ να είμαι επιλεκτικός στις δουλειές μου. Να είναι κάτι που με ενδιαφέρει, να είναι ωραίο το σενάριο ή το θεατρικό έργο, ο σκηνοθέτης, οι συνάδελφοι!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σε βραδινή του έξοδο συνάντησε τον Τάσο Γιαννόπουλο, η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί», μίλησε στις δηλώσεις του για το τηλεοπτικό του μέλλον. Ο καλλιτέχνης εξήγησε πως προσπαθεί να είναι επιλεκτικός στις δουλειές του, και αναφέρθηκε στους παράγοντες που θα τον κάνουν να πει «ναι» σε μία πρόταση.

«Θα γίνει κάτι τηλεοπτικά, περιμένουμε. Ήρθαν προτάσεις φέτος, πρόκειται κάτι να γίνει, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι για σειρά, όχι για show», είπε στην αρχή.

Επιπλέον, ο Τάσος Γιαννόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Προσπαθώ να είμαι επιλεκτικός στις δουλειές μου. Να είναι κάτι που με ενδιαφέρει, να είναι ωραίο το σενάριο ή το θεατρικό έργο, ο σκηνοθέτης, οι συνάδελφοι!».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να λειτουργήσει ως «δίκοπο μαχαίρι» ένας ρόλος που θα κάνει επιτυχία, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Στο μεγάλο κοινό, το τηλεοπτικό κοινό, έχει μείνει ο ρόλος στο “Ευτυχισμένοι μαζί”, αλλά έχουν μείνει και άλλοι ρόλοι που έχω κάνει στη τηλεόραση. Σίγουρα σε ταυτίζουν, όταν σε βλέπουν στο θέατρο, ήταν υπέροχος ρόλος, απλώς έκανα και άλλες επιλογές, να παίξω και άλλους ρόλους».

