Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «1333». Εκεί, περιγράφει όσα δραματικά βίωσε, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του κατά τη διάρκεια γλεντιού το περασμένο Πάσχα, και την επίπονη ψυχικά και σωματικά θεραπεία και αποκατάσταση που ακολούθησε.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της κροτίδας ο Άρης Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα, ενώ ένα τρίτο ακρωτηριάστηκε κατά το ήμισυ.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία» περιγράφει ο Άρης Μουγκοπέτρος σε συνέντευξή του στο Secret .

«Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε» πρόσθεσε.

«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα μήνυμα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και μάλιστα σε ανάρτησή του στο Facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συμβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαμπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώμα, βάρεσε μια λάμπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω μήνυση τώρα που µου το θύμισες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει», ανέφερε ακόμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

Ουρείτε στην πισίνα; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν το κάνετε και γιατί πρέπει να το σταματήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Σχολικά είδη: Στα ίδια επίπεδα οι τιμές, με χαοτικές αποκλίσεις – Η κυβέρνηση εξετάζει το «καλάθι»

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα νέο παράξενο τύπο σούπερνόβα – Τι κάνει το «SN 2021yf» τόσο διαφορετικό
περισσότερα
08:54 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα με την πρόταση γάμου στην κολλητή της – «Ξέρετε ποιοι θα είναι κουμπάροι»

Η Ιωάννα Τούνη το βράδυ δημοσίευσε βίντεο από την πρόταση γάμου στην κολλητή της φίλη και συνέ...
05:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακού...
03:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με...
00:23 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ανδρομάχη: Ζει… παιχνιδιάρικες στιγμές δίπλα στο κύμα με εντυπωσιακό μπικίνι – ΦΩΤΟ

Η Ανδρομάχη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο έπακρο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο