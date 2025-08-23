Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «1333». Εκεί, περιγράφει όσα δραματικά βίωσε, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του κατά τη διάρκεια γλεντιού το περασμένο Πάσχα, και την επίπονη ψυχικά και σωματικά θεραπεία και αποκατάσταση που ακολούθησε.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της κροτίδας ο Άρης Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα, ενώ ένα τρίτο ακρωτηριάστηκε κατά το ήμισυ.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία» περιγράφει ο Άρης Μουγκοπέτρος σε συνέντευξή του στο Secret .

«Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε» πρόσθεσε.

«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα μήνυμα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και μάλιστα σε ανάρτησή του στο Facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συμβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαμπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώμα, βάρεσε μια λάμπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω μήνυση τώρα που µου το θύμισες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει», ανέφερε ακόμη.