Ρίτσαρντ Γκιρ: Αποκαλύπτει τη μοναδική προϋπόθεση για να γίνει το sequel της ταινίας «Pretty Woman»

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι θαυμαστές θα μπορούσαν να δουν τη συνέχεια της ρομαντικής κομεντί του 1990, «Pretty Woman», μεταξύ του ίδιου και της Τζούλια Ρόμπερτς, είναι το σενάριο να είναι άψογο.

«Όλα εξαρτώνται από το αν υπάρχει καλό σενάριο», δήλωσε ο 75χρονος ηθοποιός στο People την Τετάρτη.

Η ταινία — της οποίας ο σκηνοθέτης Γκάρι Μάρσαλ πέθανε το 2016 σε ηλικία 81 ετών — ακολουθούσε τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Γκιρ, Έντουαρντ Λιούις, έναν πλούσιο επιχειρηματία που προσλαμβάνει την Βίβιαν Γουόρντ, μια ιερόδουλη, ενώ βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι ερωτεύεται και η τελευταία σκηνή της ταινίας τελειώνει με ένα φιλί στο τραγούδι των Roxette «It Must Have Been Love».

Αναπολώντας την ρομαντική κομεντί, ο Γκιρ είπε στο podcast «Awards Chatter» του The Hollywood Reporter τον Δεκέμβριο: «Είμαι τόσο περήφανος για αυτήν την ταινία και περήφανος για τη διαδικασία εργασίας που κάναμε για να τη δημιουργήσουμε».

«Και δεν είμαι μόνο περήφανος», σχολίασε με ενθουσιασμό, «είμαι ευγνώμων για αυτήν την ταινία επειδή μου επέτρεψε να κάνω και πολλά άλλα πράγματα».

Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να αναλύσει τον ρόλο του γοητευτικού επιχειρηματία, θυμήθηκε: «Δεν υπήρχε χαρακτήρας. Λοιπόν, διάβασα αυτό το πράγμα και είπα: “Δεν είναι για μένα”».

Ο Γκιρ ένιωθε ότι ο Έντουαρντ ήταν «απλώς ένα κοστούμι», αλλά ο Μάρσαλ διαβεβαίωσε τον σταρ ότι μαζί θα «έβρισκαν» τον χαρακτήρα.

«Καταλήξαμε, ξέρετε, να προσπαθήσουμε πραγματικά να βρούμε έναν χαρακτήρα εκεί που να έχει νόημα μέσα στη δομή και, ξέρετε, την ουσία αυτού που ήταν αυτό το κομμάτι», εξήγησε ο Γκιρ. «Να το κάνουμε συγκινητικό, να το κάνουμε γοητευτικό, να το κάνουμε διασκεδαστικό, να το κάνουμε σέξι, ξέρετε; Και όλοι αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Μεγάλη εμπιστοσύνη, περάσαμε υπέροχα και δεν είχαμε ιδέα ότι θα ήταν αυτό που ήταν.»

Το 2024, ο σταρ του «Longing» αποκάλυψε επίσης ότι η σκηνή στο πιάνο του ίδιου και της Ρόμπερτς στην ταινία «Pretty Woman» ήταν αυτοσχεδιαστική μετά από μια συζήτηση με τον Μάρσαλ.

«Κι εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ήταν μια πολύ σέξι σκηνή», τόνισε.

«Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στο σενάριο», παραδέχτηκε. «Δεν ξέραμε πώς θα το χρησιμοποιούσαμε αργότερα. Κατέληξε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταινίας».

Στην περίφημη σκηνή, ο Έντουαρντ έπαιζε πιάνο στο ξενοδοχείο τους στη μέση της νύχτας, ενώ η Βίβιαν έμπαινε φορώντας ένα μπουρνούζι. Στη συνέχεια, ζήτησε από το προσωπικό να τους αφήσει ήσυχους καθώς φιλήθηκαν πάνω στο πιάνο.