Ρίτσαρντ Γκιρ: Η άσεμνη κίνηση του ηθοποιού σε τηλεοπτική εκπομπή – «Δεν μπορούσα να το ελέγξω»

H εκπομπή «Today», το πρωινό talk show του ABC, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στα social media, καθώς δύο από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σερ, έχουν δημιουργήσει… άβολες στιγμές on camera με τις απρόβλεπτες συμπεριφορές τους.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, 75 ετών, άφησε άναυδη τη Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστρια της εκπομπής, όταν ξεκίνησε τη συνέντευξή του κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία.

«Μόλις έκανες μια άσεμνη χειρονομία σε αυτή την οικογενειακή πρωινή εκπομπή!» φώναξε γελώντας η Γκάθρι, καλύπτοντας γρήγορα το χέρι του Γκιρ με χαρτιά.

Η κίνηση, αν και φαινομενικά δεν ταιριάζει με το δημόσιο πρόσωπο του πρωταγωνιστή του «Pretty Woman», είχε εξήγηση. Ο Γκιρ αναπαριστούσε μια σκηνή από τη νέα του κατασκοπευτική σειρά «The Agency», που κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου.

Richard Gere shocked “Today” host Savannah Guthrie when he kicked off their interview by extending his middle finger to her. 😮 https://t.co/CQr550qn2M pic.twitter.com/wNw8jSreLg

— New York Post (@nypost) November 20, 2024