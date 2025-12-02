Πόπη Μαλλιωτάκη: Την έβρεξαν on camera και έγινε… έξαλλη – BINTEO

  • Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπη Μαλλιωτάκη στην Κρήτη.
  • Κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος στα Χανιά, μια τουρίστρια έκανε ντους και κατά λάθος έβρεξε την τραγουδίστρια.
  • Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη, η οποία έγινε έξαλλη.
Πόπη Μαλλιωτάκη
Φωτογραφία: Instagram/popimaliotaki

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπη Μαλλιωτάκη και τον Βασίλη Λαζαρίδη.

Πόπη Μαλλιωτάκη: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου – Δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω»

Στο τελευταίο επεισόδιο, το δίδυμο βρέθηκε στην Κρήτη, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας, πραγματοποιώντας γυρίσματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Η βόλτα με το σκάφος και το απρόοπτο συμβάν

Το επεισόδιο γυρίστηκε κυρίως στα Χανιά, όπου οι παρουσιαστές επιβιβάστηκαν σε ένα πολυτελές σκάφος στο παλιό λιμάνι, με προορισμό το μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων.

Πόπη Μαλλιωτάκη για Μαρίνα Σταυράκη: «Εγώ της είχα συστήσει τον ελαιοχρωματιστή που την έκλεψε»

Καθώς η βόλτα εξελισσόταν ομαλά και οι παρουσιαστές απολάμβαναν τη θαλασσινή εμπειρία, ένα περιστατικό αιφνιδίασε την Πόπη Μαλλιωτάκη και χάλασε τη διάθεσή της. Μια τουρίστρια που βρισκόταν στο ίδιο σκάφος έκανε ντους μετά τη βουτιά της, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.

Την ώρα εκείνη, η Πόπη στεκόταν ακριβώς έξω από την πόρτα με την πλάτη γυρισμένη, συζητώντας με τον Βασίλη Λαζαρίδη που βρισκόταν στη θάλασσα. Η τουρίστρια «έλουσε» κυριολεκτικά την τραγουδίστρια, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της και κάνοντάς την να γίνει έξαλλη.

Πόπη Μαλλιωτάκη: Πόζαρε άβαφη χωρίς φίλτρα

01:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

