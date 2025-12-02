Πόπη Μαλλιωτάκη: Την έβρεξαν on camera και έγινε… έξαλλη – BINTEO

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπη Μαλλιωτάκη και τον Βασίλη Λαζαρίδη.

Στο τελευταίο επεισόδιο, το δίδυμο βρέθηκε στην Κρήτη, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας, πραγματοποιώντας γυρίσματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Η βόλτα με το σκάφος και το απρόοπτο συμβάν

Το επεισόδιο γυρίστηκε κυρίως στα Χανιά, όπου οι παρουσιαστές επιβιβάστηκαν σε ένα πολυτελές σκάφος στο παλιό λιμάνι, με προορισμό το μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων.

Καθώς η βόλτα εξελισσόταν ομαλά και οι παρουσιαστές απολάμβαναν τη θαλασσινή εμπειρία, ένα περιστατικό αιφνιδίασε την Πόπη Μαλλιωτάκη και χάλασε τη διάθεσή της. Μια τουρίστρια που βρισκόταν στο ίδιο σκάφος έκανε ντους μετά τη βουτιά της, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.

Την ώρα εκείνη, η Πόπη στεκόταν ακριβώς έξω από την πόρτα με την πλάτη γυρισμένη, συζητώντας με τον Βασίλη Λαζαρίδη που βρισκόταν στη θάλασσα. Η τουρίστρια «έλουσε» κυριολεκτικά την τραγουδίστρια, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της και κάνοντάς την να γίνει έξαλλη.