Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, έπαθα σοκ – Έχω και για “βοηθός αεροσκάφους”»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Έλενα Χαραλαμπούδη, THE 2NIGHT SHOW

Καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Έλενα Χαραλαμπούδη. Η γνωστή δημιουργός και ηθοποιός, μίλησε για την απήχηση του «Five Minute Mom», αναφέρθηκε στο όρο «MILF» ενώ αποκάλυψε ότι για χρόνια εργαζόταν στο θέατρο με ελάχιστα και άσχετα ένσημα.

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο επάγγελμα της υποκριτικής, η Έλενα Χαραλαμπούδη ανέφερε: «Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα. Έπαθα σοκ. Υπήρχαν παραγωγοί που μπορούσαν να κολλήσουν μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο. Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός αεροσκάφους, χειριστή μηχανής».

«Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού. Με τη Λίζα Αποστολοπούλου ξεκινήσαμε το Five Minute Mom για να βρούμε μια διέξοδο. Τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ» συμπλήρωσε.

«Έχω απομυθοποιήσει τον όρο MILF – Πλέον είναι τρόπος ζωής…»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μετέφερε στην Έλενα Χαραλαμπούδη, ένα… ιδιαίτερο σχόλιο ενός καμεραμάν μόλις την είδε, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. «Όταν μπήκες ακούω έναν καμεραμάν να λέει: “Πω πω ωραία MILFαρα”».

«Ευχαριστώ πολύ, έχω αρχίσει και κοκκινίζω τώρα… Αυτός που το είπε ήθελα να με δει πριν, που ήρθα με τη χριστουγεννιάτικη κάλτσα και το φούτερ του άντρα μου. Για να μην χωρίσουνε και σπίτια…. Ο όρος MILF είναι ένας όρος τον οποίο τον έχω χρησιμοποιήσει σε βίντεο. Πιστεύω όμως ότι τον έχω απομυθοποιήσει μέσα μου. Ήθελα να το κάνω, γι’ αυτό και το είπα, μου αρέσει να το ακούω. Νομίζω ότι πια είναι τρόπος ζωής. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο για να οριοθετήσω τη γυναικεία φιλία στην εποχή της μητρότητας» ανέφερε η γνωστή δημιουργός και ηθοποιός

