Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε πρώην Γενικός Γραμματέας δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας για υπόθεση κλοπής 

Πρώην γενικός γραμματέας δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάστηκε σε 4ετή φυλάκιση για κλοπή αντικειμένων από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η ποινή του ανεστάλη, υπό τον όρο να καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ στον ζημιωθέντα δήμο. Την απόφαση έλαβε το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αφορούσε αντικείμενα, κυρίως μεταλλικά, όπως τμήματα μηχανημάτων κ.ά., που λόγω φθοράς και αχρηστίας είχαν μεταφερθεί σε αποθηκευτικό χώρο του δήμου, απ’ όπου αφαιρέθηκαν για να καταλήξουν σε μάντρες ανακύκλωσης μετάλλων όπου πουλήθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την ποινική έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία κατά το έτος 2019, φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή του τότε γενικού γραμματέα, στον οποίο αποδόθηκε η κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, στρεφόμενη άμεσα κατά ΟΤΑ.

Οι δικαστές του Εφετείου αποφάσισαν να του χορηγήσουν ελαφρυντικό και ανέστειλαν την ποινή των 4 ετών φυλάκισης, υπό τον όρο να καταβάλλει το ποσό των 20.000 ευρώ στον δήμο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να την εκτίσει.