Στέλλα Γεωργιάδου: «Στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου»

Σύνοψη από το

  • Η Στέλλα Γεωργιάδου αποκάλυψε σε συνέντευξη ότι ένα άτομο ήταν εμμονικά δίπλα της στην αρχή της καλλιτεχνικής της πορείας.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι τον έβλεπε παντού, αλλά εκείνος δεν της μιλούσε, κάτι που την τρόμαζε αρχικά.
  • Τελικά, ύστερα από μια συνάντηση στα γενέθλιά της, κατάλαβαν ο ένας τον άλλο και πλέον είναι ένας από τους στενούς της φίλους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στέλλα Γεωργιάδου

Η Στέλλα Γεωργιάδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12). Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για το άτομο που σύμφωνα με την ίδια ήταν εμμονικά δίπλα της, όταν ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία, και αναφέρθηκε στο πότε και πώς μίλησε μαζί του. Παράλληλα αποκάλυψε πως πλέον είναι ένας από τους πιο στενούς της φίλους.

Σε ερώτηση για το αν ισχύει πως ο εμμονικός θαυμαστής της έγινε κολλητός της, η Στέλλα Γεωργιάδου απάντησε: «Ισχύει! Είναι ένα από τα παιδιά που στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμιά φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν. Απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε. Αυτό με τρόμαζε γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν».

«Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε και μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μια τούρτα. Εκεί ήταν λίγο που βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι άνθρωπος είναι, τι παιδί ήτανε. Είναι ένας από τους στενούς μου φίλους ακόμα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:54 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Με το που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου είναι…»

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατ...
22:36 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χαρά Βέρρα: «Έχασα 23 κιλά, έπρεπε και για λόγους υγείας»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε η Χαρά Βέρρα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια με την χα...
21:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λόλα: Οι πρώτες φωτογραφίες για την απόλυτη επιτυχία της χρονιάς στο θέατρο Παλλάς

Το πρώτο φωτογραφικό υλικό της παράστασης «Λόλα», που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς, με τους Έλλ...
21:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οι Βέλγοι τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη με προσκεκλημένη την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σολίστ είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον συνθέτη για να ερμηνεύει το έργο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»