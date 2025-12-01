Στέλλα Γεωργιάδου: «Στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου»

Η Στέλλα Γεωργιάδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12). Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για το άτομο που σύμφωνα με την ίδια ήταν εμμονικά δίπλα της, όταν ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία, και αναφέρθηκε στο πότε και πώς μίλησε μαζί του. Παράλληλα αποκάλυψε πως πλέον είναι ένας από τους πιο στενούς της φίλους.

Σε ερώτηση για το αν ισχύει πως ο εμμονικός θαυμαστής της έγινε κολλητός της, η Στέλλα Γεωργιάδου απάντησε: «Ισχύει! Είναι ένα από τα παιδιά που στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμιά φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν. Απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε. Αυτό με τρόμαζε γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν».

«Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε και μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μια τούρτα. Εκεί ήταν λίγο που βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι άνθρωπος είναι, τι παιδί ήτανε. Είναι ένας από τους στενούς μου φίλους ακόμα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.