Μάρκος Σεφερλής: «Δεν μου λείπει καθόλου η τηλεόραση, επιλογή μου είναι να απέχω»

  • Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον Ολυμπιακό και μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τη Eurovision 2026 και την τηλεοπτική του απουσία.
  • Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος για την τηλεοπτική του απουσία, δηλώνοντας: «Δεν μου λείπει όμως καθόλου. Έχω κάνει πάρα πολλή τηλεόραση, επιλογή μου είναι να απέχω».
  • Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει πολλά πράγματα και θα κάνει πολλά και στην καλοκαιρινή του επιθεώρηση με την Eurovision.
Στο γήπεδο για να στηρίξει τον αγαπημένο του Ολυμπιακό βρέθηκε ξανά ο Μάρκος Σεφερλής, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων. Ο γνωστός κωμικός, που ποτέ δεν κρύβει την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για δύο θέματα που συζητιούνται έντονα: τη Eurovision 2026 και την τηλεοπτική του απουσία.

Αρχικά, ο Σεφερλής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, αποκαλύπτοντας πως θα έχει θέση στην καλοκαιρινή του επιθεώρηση: «Πολλά θα κάνω στην καλοκαιρινή επιθεώρηση με την Eurovision. Πάντα κάνω! Η Eurovision αρέσει στον κόσμο, αρέσει και σε μένα. Είδα και κάποιο τραγούδι που ξεχώρισε, οπότε θα το κάνω όταν έρθει η στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για την τηλεοπτική του παρουσία, ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος: «Πάρα πολλά συζητιούνται για τα τηλεοπτικά, καλό είναι να συζητιούνται. Δεν μου λείπει όμως καθόλου. Έχω κάνει πάρα πολλή τηλεόραση, επιλογή μου είναι να απέχω», είπε.

Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη στα σκαριά νέα σχέδια: «Από κει και πέρα, όταν έρθει η στιγμή, θα κάνω και τηλεόραση. Ετοιμάζω πολλά πράγματα, πάρα πολλά», τόνισε.

