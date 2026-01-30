Μάρκος Σεφερλής: «Δεν μου λείπει καθόλου η τηλεόραση, επιλογή μου είναι να απέχω»

Στο γήπεδο για να στηρίξει τον αγαπημένο του Ολυμπιακό βρέθηκε ξανά ο Μάρκος Σεφερλής, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων. Ο γνωστός κωμικός, που ποτέ δεν κρύβει την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για δύο θέματα που συζητιούνται έντονα: τη Eurovision 2026 και την τηλεοπτική του απουσία.

Αρχικά, ο Σεφερλής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, αποκαλύπτοντας πως θα έχει θέση στην καλοκαιρινή του επιθεώρηση: «Πολλά θα κάνω στην καλοκαιρινή επιθεώρηση με την Eurovision. Πάντα κάνω! Η Eurovision αρέσει στον κόσμο, αρέσει και σε μένα. Είδα και κάποιο τραγούδι που ξεχώρισε, οπότε θα το κάνω όταν έρθει η στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για την τηλεοπτική του παρουσία, ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος: «Πάρα πολλά συζητιούνται για τα τηλεοπτικά, καλό είναι να συζητιούνται. Δεν μου λείπει όμως καθόλου. Έχω κάνει πάρα πολλή τηλεόραση, επιλογή μου είναι να απέχω», είπε.

Κλείνοντας, ο Μάρκος Σεφερλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη στα σκαριά νέα σχέδια: «Από κει και πέρα, όταν έρθει η στιγμή, θα κάνω και τηλεόραση. Ετοιμάζω πολλά πράγματα, πάρα πολλά», τόνισε.