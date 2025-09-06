Λάκης Γαβαλάς για τη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο: «Δε μας αφήσανε να μπούμε…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Η κάμερα του Mykonos TV συνάντησε τον γνωστό σχεδιαστή μόδας Λάκη Γαβαλά, ο οποίος μίλησε για την εικόνα των άδειων σοκακιών στη Μύκονο αλλά και για τη συναυλία που έδωσε στο νησί η Μαρίνα Σάττι.

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν έκρυψε την έκπληξή του για το πώς βρήκε τη Μύκονο. «Μα που είμαι; Είναι η Μύκονος αυτή; Ευχαριστώ πολύ που αδειάσατε τον δρόμο για μένα. Τώρα βλέπω το GNTM, είναι μια εκπομπή στην τηλεόραση και υπάρχουν εκεί κάποιοι τύποι που λένε τι να φοράνε τα μοντέλα κι έτσι εμείς οι κοινοί θνητοί τι πρέπει να κάνουμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι, λέγοντας: «Έσκισε η Μαρίνα Σάττι, αλλά εμάς δε μας αφήσανε να μπούμε κι έτσι δεν μπήκαμε. Α, ήταν ελεύθερη η είσοδος; Κι εγώ δεν πήγα γιατί… Εγώ δεν πήγα Σάττι, πήγα salti… Ξέρεις τι θα πει στα Ιταλικά; Όταν σαλτάρεις…».

